Βιστωνίδα και Ισμαρίδα γέμισαν με χιλιάδες νεκρά ψάρια (εικόνες)

Συναγερμός στις τοπικές Αρχές. Πού οφείλεται ο θάνατος τους, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τον μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών που εντοπίστηκαν στις λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα αλλά και στον ποταμό Κομψάτο.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οι παρατεταμένα αυξημένες θερμοκρασίες στο νερό προκαλούν μείωση του διαθέσιμου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ασφυκτικά φαινόμενα για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την κακή ανανέωση του νερού στο υδάτινο σύστημα, λόγω μειωμένης εισροής νέων υδάτων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν νεκρά χέλια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου.

Ειδικά, για τη λίμνη Ισμαρίδα το σύνολο των ευρημάτων παραπέμπει σε περιβαλλοντικά αίτια για τον θάνατο των ψαριών και ειδικότερα σε θάνατο από ασφυξία

Από την άλλη, η παρατεταμένη ανομβρία και η πτώση της στάθμης του νερού στον ποταμό Κομψάτο, σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο, προκάλεσαν στα ψάρια ασφυκτικά φαινόμενα. Ενδεχομένως, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής η εισροή υφάλμυρων υδάτων από το νότιο τμήμα της λίμνης Βιστωνίδας να προκάλεσε αύξηση της αλατότητας. Τα κυπρινοειδή είναι γνωστό ότι είναι πολύ ευαίσθητα σε αλατότητες πάνω από 1%.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ζήτησε τη συνδρομή των Συνεταιρισμών για αποκομιδή των νεκρών ψαριών με βάρκες και τον κατάλληλο εξοπλισμό (δίχτυα, απόχες), ώστε να απομακρυνθούν όσο είναι δυνατό ταχύτερα τα νεκρά ψάρια από το νερό. Στη συνέχεια τα νεκρά ψάρια αναμένεται να οδηγηθούν σε μία από τις μονάδες αδρανοποίησης της Περιφέρειας (Ξάνθη-Καβάλα). Εναλλακτικά θα διενεργηθεί και υγειονομική ταφή κατά τα πρότυπα ταφής των επιζωοτιών.

«Περιβαλλοντικά αίτια»

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με αφορμή την ανεύρεση νεκρών ψαριών στην Λίμνη Ισμαρίδα και στον ποταμό Κομψάτο στο ύψος του Οικισμού Μωσαϊκό, έδωσε απαντήσεις: Ο εντοπισμός των νεκρών ψαριών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28/08/2020 και το Σάββατο 29/08/2020. Κλιμάκια υπαλλήλων της Περιφέρειας ΑΜΘ, επισκέφθηκαν τα σημεία εμφάνισης των νεκρών ψαριών και διαπίστωσαν τα εξής:

Ποταμός Κομψάτος, Λίμνη Βιστωνίδα

Προσβλήθηκαν μόνο είδη ψαριών που επιβιώνουν στα γλυκά νερά. Η παρατεταμένη ανομβρία και η πτώση της στάθμης του νερού στον ποταμό, σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την περίοδο, προκάλεσαν στα ψάρια ασφυκτικά φαινόμενα. Ενδεχομένως, η εισροή υφάλμυρων υδάτων από το νότιο τμήμα της Λίμνης Βιστωνίδας να προκάλεσε αύξηση της αλατότητας. Τα κυπρινοειδή είναι γνωστό ότι είναι πολύ ευαίσθητα σε αλατότητες πάνω από 1‰.

Λίμνη Ισμαρίδα

Διαπιστώθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού αλιευμάτων (κέφαλοι, χέλια, πεταλούδες, μπλε καβούρια). Κατά τη μακροσκοπική εξέταση - νεκροτομή πρόσφατα θανόντων ψαριών δε διαπιστώθηκαν ενδείξεις λοιμώδους νοσήματος (παρασίτωση, βακτηριακή ή άλλη λοίμωξη). Παρατηρήθηκε μακροσκοπικά αυξημένη θολότητα των νερών (αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων). Παρατηρήθηκε αυξημένη θερμοκρασία στα επιφανειακά ύδατα (>28οC, το μεσημέρι).

Το σύνολο των ευρημάτων παραπέμπει σε περιβαλλοντικά αίτια για τον θάνατο των ψαριών και ειδικότερα σε θάνατο από ασφυξία. Οι παρατεταμένα αυξημένες θερμοκρασίες στο νερό προκαλούν μείωση του διαθέσιμου οξυγόνου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ασφυκτικά φαινόμενα για τους υδρόβιους οργανισμούς. Η κατάσταση επιδεινώνεται με την κακή ανανέωση του νερού στο υδάτινο σύστημα, λόγω μειωμένης εισροής νέων υδάτων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν νεκρά χέλια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου.



Διαχείριση των νεκρών ψαριών

Ζητήθηκε η συνδρομή των Συνεταιρισμών για αποκομιδή των νεκρών ψαριών με βάρκες και τον κατάλληλο εξοπλισμό (δίχτυα, απόχες), ώστε να απομακρυνθούν όσο είναι δυνατό ταχύτερα τα νεκρά ψάρια από το νερό. Στη συνέχεια τα νεκρά ψάρια θα πρέπει να οδηγηθούν σε μία από τις μονάδες αδρανοποίησης της Περιφέρειας (Ξάνθη-Καβάλα) ή θα μπορούσε να διενεργηθεί και υγειονομική ταφή κατά τα πρότυπα ταφής των επιζωοτιών. Τέλος η Διεύθυνση Κτηνιατρικής θα ήθελε να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό ότι σε καμία περίπτωση τα νεκρά ψάρια δε έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά και συστήνει στους καταναλωτές να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.