Life

MTV Video Music Awards - The Weeknd : Εντυπωσιακή ερμηνεία του "Blinding Lights" (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καναδός τραγουδιστής "μάγεψε" τους πάντες.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την κυκλοφορία του «Over Now», του καινούγιου σιγκλ του The Weeknd (μαζί με τον DJ Calvin Harris), και ο Καναδός τραγουδιστής έδωσε, στο πλαίσιο της εικονικής μετάδοσης της τελετής για τα 2020 MTV Video Music Awards, μια εντυπωσιακή ερμηνεία του «Blinding Lights», της επιτυχίας του από το άλμπουμ «After Hours».

Στο Edge, την υψηλότερη πλατφόρμα για απόλαυση θέας στο δυτικό ημισφαίριο, στις Hudson Yards της Νέας Υόρκης, ένας ξυλοφορτωμένος, μεθυσμένος, με μώλωπες στο πρόσωπο The Weeknd ενσάρκωσε τον χαρακτήρα με το κόκκινο σακάκι από το βιντεοκλίπ του «After Hours» για να ερμηνεύσει το σιγκλ του (που ήταν Number One). Χόρευε έναν γύρο στην πλατφόρμα Edge ενώ πίσω εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα.

Η εμφάνισή του αυτή στα Video Music Awards ήταν η πρώτη του μετά την τελετή απονομής του 2015, όταν είχε δώσει μια ερμηνεία του «Can't Feel My Face» που είχε αφήσει άφωνους τους πάντες.