Κορυδαλλός: μαχαίρια, subwoofer, κινητά και… μυστρί σε κελιά (εικόνες)

Πλούσια ευρήματα από την αιφνίδια έρευνα σε 16 κελιά του σωφρονιστικού καταστήματος.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες σε 16 κελιά και κοινόχρηστους χώρους δύο Πτερύγων του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι από σωφρονιστικούς υπαλλήλους με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 αυτοσχέδια μαχαίρια,

αυτοσχέδιο σουβλί και 2 αυτοσχέδια κατσαβίδια,

αυτοσχέδιο ρόπαλο

3 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 0,19 γρ.,

60 χάπια ψυχοφάρμακα,

χαρτοκόπτης και 2 ψαλιδάκια,

3 μεταλλικά σφαιρίδια,

9 κινητά τηλέφωνα και 10 φορτιστές,

3 USB, 13 hands free, 5 κάρτες sim, 54 τηλεκάρτες,

2 subwoofer, 7 ηχεία, bluray player και συσκευή αναπαραγωγής ήχου mp3,

2 καθρεφτάκια παρακολούθησης,

6 σπάτουλες, μυστρί, μεντεσές, μπουκάλι διαλυτικού, πέτρα, αντίσταση, 3 ζάρια, τμήμα τζαμιού και πλεξιγκλάς.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η οικεία Αστυνομική Αρχή η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.