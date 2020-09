Αθλητικά

Ταυτοποιήθηκαν οπαδοί για τα επεισόδια στο “Αλεξάνδρειο” τον Νοέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φερόμενοι ως δράστες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς των ΜΑΤ που εκτελούσαν υπηρεσία πέριξ του κλειστού γηπέδου.

(εικόνα αερχείου)

Εννέα άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για συμμετοχή σε επεισόδια που έγιναν το Νοέμβριο του 2019, γύρω από το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο αγώνα μπάσκετ του Άρη.

Οι φερόμενοι ως δράστες, ηλικίας 19 έως 34 ετών, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς των ΜΑΤ που εκτελούσαν υπηρεσία πέριξ του κλειστού γηπέδου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εξ αυτών. Τα επεισόδια διαδραματίστηκαν όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αποτρέψουν συνάντηση οπαδών του Άρη και του ΠΑΟΚ, καθώς εκείνη την ώρα υποστηρικτές του «Δικεφάλου» κατευθύνονταν προς το γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ομάδας τους.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι οπαδοί του Άρη. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, διατάραξη κοινής ειρήνης, αδικήματα που συνδέονται με τον αθλητικό νόμο κ.ά.