Μεγάλη ζήτηση για το 10ετές ομόλογο

Πόσες προσφορές κατατέθηκαν αμέσως μετά το άνοιγμα του βιβλίου. Πως κινείται το επιτόκιο.

Σημαντική ζήτηση προκαλεί η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου καθώς σε λίγη ώρα συγκεντρώθηκαν προσφορές 12,5 εκατ. ευρώ. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε guidance με αρχικό mid-swap +150 μονάδες βάσης (δηλαδή επιτόκιο περίπου 1,33%) και ήδη το επιτόκιο περιορίστηκε στο mid-swap +145 μονάδες βάσης ή 1,28%.

Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στις αγορές με την επανέκδοση (re-opening) του 10ετούς της 18ης Ιουνίου.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ταμειακές ανάγκες, η έξοδος στις αγορές γίνεται με στόχο να αντληθούν 1,5 με 2 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμα αν αυτή η έκδοση θα είναι η τελευταία της χρονιάς.

Τη διαδικασία του re-opening έχουν αναλάβει οι Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale.

Η νέα έξοδος στις αγορές είναι μία κίνηση που στοχεύει στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία στο υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν με κομμένη ανάσα, δεδομένου του νέου πακέτου των μέτρων που απαιτούνται για τη στήριξη της οικονομίας.

Η χρηματοδότηση δεν είναι εύκολη υπόθεση για το οικονομικό επιτελείο, που προσπαθεί να μην τρώει από τα έτοιμα, ώστε να μη βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο το επόμενο διάστημα.

Με δεδομένο ότι η έξαρση της πανδημίας ανεβάζει τον λογαριασμό για το δημόσιο, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειασθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να ενισχύσει τη χρηματοδοτική δύναμη πυρός και τη ρευστότητα του δημοσίου χωρίς να «ξεφουσκώσει» το μαξιλάρι των ταμειακών διαθεσίμων, που ανέρχεται στα 34-35 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ στο δεύτερο φετινό τρίμηνο αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη από την ΕΛΣΤΑΤ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ στα επίπεδα του 16%.

Η μεγάλη ζημιά στο δεύτερο τρίμηνο έχει γίνει από την καραντίνα και μπορεί το οικονομικό επιτελείο να μην έχει αλλάξει την πρόβλεψη για ύφεση 8% το 2020, αλλά τα μηνύματα που έρχονται από κλάδους όπως ο τουρισμός και η εστίαση δείχνουν απώλειες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες, παραπέμποντας σε βαθύτερη ύφεση. Στον τουρισμό οι εισπράξεις κινούνται μόλις στο 20% του 2019, ενώ η αρχική απαισιόδοξη εκτίμηση τοποθετούσε τον πήχη στο 40% και στην εστίαση, σε μέσα επίπεδα, η τρύπα στα έσοδα κυμαίνεται στο 50%.

