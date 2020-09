Πολιτική

Πέτσας: σίγουρες οι κυρώσεις, αν δεν υποχωρήσει η Τουρκία

Τι λέει για την στάση του Ερντογάν και το δημοσίευμα της Die Welt για την «εντολή» του Τούρκου Προέδρου για θερμό επεισόδιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και μιλώντας για το δημοσίευμα της «DIE WELT», σύμφωνα με το οποίο ο Ερντογάν έδωσε εντολή στους στρατηγούς του να βυθίσουν ελληνικό πλοίο ή να καταρρίψουν ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος, επισήμανε ότι πρόκειται για έγκριτη εφημερίδα και ότι αυτό το δημοσίευμα δεν έχει διαψευσθεί, ούτε από την τουρκική κυβέρνηση, αλλά ούτε και από την τουρκική Πρεσβεία στο Βερολίνο.

«Αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά ποιος προκαλεί στην περιοχή και ποιος είναι παράγοντας σταθερότητας. Εμείς δουλεύουμε με τους εταίρους μας συνεχώς στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις αρχές καλής γειτονίας. Αναδεικνύουμε ότι η Ελλάδα είναι παράγοντας σταθερότητας και ότι άλλοι προκαλούν ένταση στην περιοχή και θέλουν με κάθε τρόπο την αποσταθεροποίηση», συνέχισε.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε πως, ήδη, από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, είναι ξεκάθαρο ότι ο κατάλογος των κυρώσεων που βρίσκεται στο τραπέζι θα ενεργοποιηθεί, στην περίπτωση που η Τουρκία δεν δείξει έμπρακτη αποκλιμάκωση.

«'Αρα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πάμε με την ελπίδα ότι η Τουρκία θα έχει αλλάξει τη συμπεριφορά της, για να μην χρειασθεί να ενεργοποιηθεί αυτός ο κατάλογος κυρώσεων, συνολικά ή τμηματικά», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν αντιληφθεί ότι η Τουρκία, όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν εκείνη η οποία προκαλούσε την αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο με τις προκλητικές ενέργειες, όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή.

«Είναι προς το συμφέρον όλων μας να έχουμε αποκλιμάκωση. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ευρώπη, για να διαμορφωθεί ένας κατάλογος κυρώσεων, θέλει κάποιο χρόνο. Αυτός ο κατάλογος υπάρχει πλέον στο τραπέζι. Αυτό που ζητούσε η Ελλάδα το έχει πάρει. Τώρα μένει στην Τουρκία να δείξει, εάν θέλει, να ακολουθήσει τον δρόμο της αποκλιμάκωσης ή τον δρόμο των κυρώσεων. Κόκκινη γραμμή, για την Ελλάδα είναι να προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», συμπλήρωσε, ενώ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε το έμπρακτο ενδιαφέρον του.

«Το βάρος των ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο για να μην το ζυγίζει κανείς. Επομένως, το τι θα πράξει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, είναι θέμα δικό του. Δεν μπορεί όμως να παραγνωρίζει όλη τη Διεθνή Κοινότητα, η οποία έχει στηρίξει τις ελληνικές θέσεις και έχει κάνει παρεμβάσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Συνεχίζουμε, όπως πάντα, να αντιδρούμε με ψυχραιμία και εγρήγορση. Δεν θα σχολιάζουμε συνεχώς τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, ούτε τις διαρροές τους. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, μέχρι και τώρα, συνεχώς αναδεικνύουμε σε όλα τα διεθνή φόρα τον ρόλο της Τουρκίας. Λέμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας. Πάντα κινούμαστε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Ο κ. Δένδιας θα έχει στον ΟΗΕ την ευκαιρία να καταθέσει τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε -και ήδη κυρώσαμε- με την Ιταλία και την Αίγυπτο και να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την κατοχύρωσή τους, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση κινείται σε τρία επίπεδα τα οποία θα τα παρουσιάσει αναλυτικά ο πρωθυπουργός στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Το πρώτο είναι τα αμιγώς εξοπλιστικά προγράμματα, στα οποία προφανώς έχουν προτεραιότητα οπλικά συστήματα, τα οποία είναι πιο άμεσα επιχειρησιακά έτοιμα. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Και το τρίτο είναι η ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας, η οποία έχει αφενός αποτρεπτική ισχύ και αφετέρου αναπτυξιακή χροιά, γιατί συμβάλλει και στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και στην απασχόληση. Δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία. Έχουμε αεροπορική βιομηχανία, την ΕΑΒ, έχουμε και τα εργοστάσια του στρατού. Υπάρχει ένα πλέγμα που έχει να κάνει με την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, την εξυγίανσή της, την ανάπτυξή της», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την πανδημία και τη στήριξη της οικονομίας, ο κ. Πέτσας είπε ότι όπως τα καταφέραμε στην πρώτη φάση θα τα καταφέρουμε και στη δεύτερη.

«Στο τέλος όλοι μαζί θα βγούμε νικητές. Δεν υποκύψαμε στις "σειρήνες" -μεταξύ των οποίων ήταν και ο κ. Τσίπρας στην αρχή της πανδημίας- να ρίξουμε όλο μας το οπλοστάσιο εκείνη τη στιγμή, αλλά κρατήσαμε εφεδρείες, όπως από την αρχή είχαμε πει, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μία κρίση, που φαίνεται να εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Στηρίξαμε την απασχόληση και τον κόσμο της εργασίας, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο, επεκτείναμε τα μέτρα για αρκετό ικανό χρονικό διάστημα, για να πιάσουμε και τη σεζόν την καλοκαιρινή. Και τώρα, που έχουμε εικόνα της πραγματικής απώλειας εσόδων σε πολλούς κλάδους, όπως στον τουρισμό, στην εστίαση και αλλού, είμαστε έτοιμοι στη Θεσσαλονίκη να αναπτύξουμε ένα νέο πλαίσιο, που θα στηρίξει τον κόσμο της εργασίας και τον κοινωνικό ιστό, για να περάσουμε απέναντι. Είμαστε στη μέση του ποταμού και θα περάσουμε απέναντι με αυτά που θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε και πρόσθεσε: «Θα υπάρχουν παρατάσεις σε μέτρα τα οποία δούλεψαν, θα υπάρχουν νέα μέτρα τα οποία θα έχουν πιο εξειδικευμένη στόχευση στους κλάδους που επλήγησαν, θα υπάρχουν και κάποια οριζόντια μέτρα».