Άγριες συμπλοκές έξω από το κοινοβούλιο στην Σόφια (εικόνες)

Μεγάλη διαδήλωση με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ.

Χιλιάδες Βούλγαροι συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο στη Σόφια σε μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ.

Συμπλοκές ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και προχώρησε σε συλληψεις. Οι διαδηλωτές πετούσαν αυγά, μήλα και σκουπίδια εναντίον του αυστηρά φρουρούμενου κοινοβουλίου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σόφιας Γκεόργκι Χατζίεφ δήλωσε επίσης πως περίπου 20 αστυνομικοί επηρεάσθηκαν από άγνωστη ουσία που χρησιμοποίησαν εναντίον τους διαδηλωτές, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή ανάπαυλα. Διαδηλωτές την αποκάλεσαν «Μεγάλη Εθνική Εξέγερση» σε απάντηση στο σχέδιο της κυβέρνησης για ένα νέο σύνταγμα.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον τρεις φορές πρωθυπουργό Μπορίσοφ, 61 ετών, ότι απέτυχε να καταπολεμήσει τη διαφθορά που διαβρώνει το κράτος δικαίου προς όφελος ισχυρών μεγιστάνων στη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ ζήτησε την παραίτηση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Μπορίσοφ και απηύθυνε έκκληση στους βουλευτές να απορρίψουν τα σχέδια για ένα νέο σύνταγμα.

«Δεν ήταν η έλλειψη νέου συντάγματος αυτό που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους, αλλά η έλλειψη ηθικής στην ηγεσία, η διάβρωση της κρατικής οντότητας και η διαφθορά», δήλωσε.

Ο Μπορίσοφ έχει δηλώσει πως θα παραιτηθεί, αν το κοινοβούλιο εγκρίνει την έκκλησή του για την εκλογή μιας μεγάλης εθνοσυνέλευσης που θα αναλάβει να ψηφίσει ένα νέο σύνταγμα. Ωστόσο δεν είναι πιθανό να λάβει αρκετές ψήφους για να προχωρήσει με το σχέδιό του.

Οι διαδηλωτές, καθώς και αντιπολιτευόμενα κόμματα, έχουν απορρίψει την πρόταση ως τέχνασμα που έχει στόχο την παραμονή του Μπορίσοφ στην εξουσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.