Κοινωνία

Τοκογλύφος εκβίαζε επιχειρηματία ζητώντας τα... δεκαπλάσια!

Ο άνδρας είχε επιστρέψει το κεφάλαιο που δανείστηκε και επιπλέον χρήματα, όμως… δεν ήταν αρκετά για τον συλληφθέντα.

Για εκβίαση και τοκογλυφία συνελήφθη 37χρονος, υπήκοος Αλβανίας, ύστερα από καταγγελία 43χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη ότι δεχόταν απειλές προκειμένου να αποπληρώσει το δεκαπλάσιο ποσό απ' αυτό που δανείστηκε.

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χονος είχε άμεση ανάγκη από μετρητά και έτσι αναγκάστηκε, κατά το διάστημα από το 2017 έως τις αρχές του 2020, να δανειστεί τμηματικά από τον συλληφθέντα το ποσό των 40.000 ευρώ. Όλο αυτό τον καιρό, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο ίδιος επέστρεψε, είτε διά ζώσης είτε σε τραπεζικό λογαριασμό, 48.200 ευρώ, χρηματικό ποσό που αντιστοιχούσε στο αρχικό κεφάλαιο αλλά και σε τόκους.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, τον προηγούμενο μήνα ο 37χρονος, με απειλές κατά του επιχειρηματία και της οικογενείας του, αξίωσε εκβιαστικά την καταβολή σε μηνιαία βάση ποσού 3000 ευρώ για τα επόμενα 11 χρόνια, κάτι που θα συνεπαγόταν ότι θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 400.000 ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο επιχειρηματίας απευθύνθηκε στο τμήμα δίωξης εκβιαστών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ύστερα από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη ο 37χρονος στην περιοχή Χαριλάου, την ώρα που παραλάμβανε από τον καταγγέλλοντα χρηματικό ποσό το οποίο υποτίθεται πως είχαν συμφωνήσει νωρίτερα.