Κόσμος

Κομισιόν: στόχος ο “ανοιχτός διάλογος” με την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση των Βρυξελλών προς την Άγκυρα για αποκλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο. Τι είπε ο Π. Στάνο για την περίπτωση “ατυχήματος” στην περιοχή.

«Εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στην αποκλιμάκωση της κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο και στο διάλογο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αν υπάρχει «σχέδιο Β», σε περίπτωση “ατυχήματος” με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πίτερ Στάνο απάντησε τα εξής:

«Στην εξωτερική πολιτική πάντοτε ακολουθούμε το σχέδιο Α και αποφεύγουμε να φτάσουμε σε μία κατάσταση όπου θα χρειαστεί ένα σχέδιο Β. Επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις και την προσοχή στην επίτευξη λύσης που θα αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανείς και δεν είναι προς όφελος κανενός - να υπάρξει μια δραματική κλιμάκωση και ένα ατυχές συμβάν. Για το λόγο αυτό όλες μας οι προσπάθειες εστιάζουν στην αποκλιμάκωση και στο διάλογο και αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς αν το Άρθρο 42 της Συνθήκης της ΕΕ, που θεσπίζει ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παράσχουν βοήθεια σε κράτος-μέλος που πλήττεται από ένοπλη επίθεση, έχει συζητηθεί μεταξύ των κρατών-μελών για την περίπτωση της Ελλάδας με την Τουρκία, ο Πίτερ Στάνο απάντησε ότι «η ενεργοποίηση του Άρθρου 42 της Συνθήκης της ΕΕ γίνεται από ένα κράτος-μέλος και όχι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το Άρθρο αυτό παρέχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών και ορίζει ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις γι’ αυτήν. Ωστόσο, το θέμα της ενεργοποίησης, πώς, πότε, είναι θέμα του κράτους-μέλους που θέλει να κάνει χρήση του Άρθρου 42, αν το θεωρεί αναγκαίο. Σε αυτό το στάδιο, όλες οι επικοινωνιακές μας προσπάθειες, όλες οι συζητήσεις και όλες οι δραστηριότητές μας επικεντρώνονται στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην εκκίνηση ενός ανοιχτού διαλόγου, προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική λύση, όπως πρέπει να γίνεται μεταξύ δύο εταίρων, όπως η ΕΕ και η Τουρκία.»