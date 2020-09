Κοινωνία

Συμμορία ανηλίκων “ρήμαζε” καταστήματα (βίντεο - ντοκουμέντο)

Πως μια μηχανή οδήγησε στο ξετύλιγμα του νήματος. Πλούσια η δράση των μελών της σπείρας. Με ποιον ιδιαίτερο τρόπο κατάφερναν να “τρυπώνουν” στα μαγαζιά.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις – κλοπές από καταστήματα και κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο ανήλικοι Έλληνες, ηλικίας 16 και 14 ετών, μέλη της συμμορίας. Συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση τυγχάνει και έτερο μέλος της συμμορίας (Έλληνας, ηλικίας 16 ετών) που ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Επιπρόσθετα, κατηγορούμενη στη σχηματισθείσα δικογραφία είναι η μητέρα του 14χρονου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής η συμμορία είχε ενωθεί από τα τέλη Ιουνίου 2020, αναπτύσσοντας διαρκή δράση και εναλλάσσοντας κατά περίπτωση τη σύνθεσή της. Για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της εν λόγω συμμορίας είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε. που διενεργούσε περιπολίες στους τομείς δράσης τους, επετεύχθη ο εντοπισμός των ανωτέρω δύο μελών που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, η οποία είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα στη Γλυφάδα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζαν τα υποψήφια προς διάρρηξη καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εστίασης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εισέρχονταν σε αυτά με παραβίαση των κεντρικών θυρών εισόδου ή παραθύρων, χρησιμοποιώντας μεταλλικά καπάκια φρεατίων και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από τις ταμειακές μηχανές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ακόμη, προέβαιναν και σε κλοπές οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσο μετάβασης και διαφυγής από τα καταστήματα που στοχοποιούσαν. Χαρακτηριστικό της συστηματικής δράσης της συμμορίας αποτελεί το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ και σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών, επιδίωκαν να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κλοπές. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα πιστοποιήθηκε η συμμετοχή τους σε 12 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από καταστήματα και σε 2 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων.

Τα τρία ανήλικα μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί επανειλημμένως για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε Ανακριτικό Τμήμα Ανηλίκων.

Πηγή βίντεο: newsit.gr