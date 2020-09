Οικονομία

Το μετρό Θεσσαλονίκης σε κίνηση για πρώτη φορά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ευκαιρία να δει συρμούς του μετρό Θεσσαλονίκης σε κίνηση για πρώτη φορά είχε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Την ευκαιρία να δει συρμούς του μετρό Θεσσαλονίκης σε κίνηση για πρώτη φορά είχε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής που επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας.

Ο υπουργός συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Νίκο Ταχιάο και εκπροσώπους της εταιρείας ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και την πρόοδο του έργου και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις δοκιμές του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνουν την κίνηση συρμών εντός του αμαξοστασίου.



Όπως αναφέρθηκε στον υπουργό, συμφωνα με το grtimes.gr, η πρόοδος των εργασιών παραμένει εντός χρονοδιαγραμμάτων και αν όλα εξελιχθούν με βάση το πρόγραμμα, δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του χρόνου να διεξαχθούν δοκιμές και μέσα στις σήραγγες. Προς το παρόν το χρονοδιάγραμμα για την κανονική έναρξη λειτουργίας του μετρό παραμένει ο Απρίλιος του 2023, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι κάποιος σε θέση να εκτιμήσει τι θα γίνει με τον σταθμό Βενιζέλου και την προσφυγή στο συμβούλιο της επικρατείας.