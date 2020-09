Κόσμος

Γερμανία: Ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με νευροτοξική ουσία

Εξηγήσεις από το Κρεμλίνο αξιώνει η Καγκελάριος Μέρκελ. Αμφισβητεί η Μόσχα το ιατρικό πόρισμα.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι υπήρξε θύμα απόπειρας δολοφονίας που έγινε με χρήση ουσίας από την ομάδα Novichok, δήλωσε η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ.

Η Μέρκελ κάλεσε την ρωσική κυβέρνηση να απαντήσει στα ερωτήματα που ανακύπτουν με την κατάσταση του Ναβάλνι. «Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα στα οποία μόνο η ρωσική κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να απαντήσει» δήλωσε η Καγκελάριος της Γερμανίας.

«Αυτή είναι μια δυσάρεστη πληροφορία για την απόπειρα δολοφονίας που έγινε μέσω δηλητηρίασης εναντίον μιας ηγετικής μορφής της ρωσικής αντιπολίτευσης» δήλωσε η Μέρκελ και προσέθεσε «ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι υπήρξε θύμα μιας επίθεσης με χημικό νευροτοξικό παράγοντα από την ομάδα Novichok» και «αυτό το δηλητήριο ταυτοποιήθηκε αδιαμφισβήτητα στις εξετάσεις».

Νωρίτερα η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μέσω του εκπρόσωπου της, Στέφεν Ζάιμπερτ, ότι ο επικριτής του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο Charite του Βερολίνου, δηλητηριάσθηκε με νευροτοξικό παράγοντα από την ομάδα του Novichok.

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν από την Γερμανία να τους παραδώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι. Η ρωσική εφημερίδα RBC έγραψε ότι το γραφείο του γενικού εισαγγελέα έχει ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γερμανίας πληροφορίες για την θεραπεία στην οποία υποβάλλεται ο Ναβάλνι, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για τυχόν ίχνη φαρμάκων και ναρκωτικών, δηλητηρίων, βαρέων μετάλλων και αναστολέων της χολινεστεράσης (Στους αναστολείς της χολινεστεράσης ανήκει και η νευροτοξίνη. Με την νευροτοξική ουσία νόβιτσοκ είχε δηλητηριαστεί στη Βρετανία, το 2018, ο ρώσος πρώην διπλός κατάσκοπος Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του. Η χημική αυτή ουσία είναι εξαιρετική επικίνδυνη για την υγεία και, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να επιφέρει τον θάνατο). Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το γραφείο του εισαγγελέα και δεν είναι σαφές αν η Γερμανία έχει ανταποκριθεί σε αυτό το ευαίσθητης φύσης αίτημα.

Ο 44χρονος Ναβάλνι, σφοδρός επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την τελευταία δεκαετία, αρρώστησε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από τη Σιβηρία με προορισμό την Μόσχα, στις 20 Αυγούστου, αφού προηγουμένως είχε πιεί τσάι στο αεροδρόμιο και το αεροπλάνο έκανε επείγουσα προσγείωση στο Ομσκ. Οι σύμμαχοί του εκτιμούν ότι είναι ο τελευταίος από μια σειρά πολλών επικριτών του Κρεμλίνου που πέφτει θύμα δηλητηρίασης, αλλά οι ρωσικές Αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.