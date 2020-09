Κόσμος

Γονείς “φυλάκισαν” τα παιδιά τους για 4 μήνες λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατ΄οίκον περιορισμό, οικογενειακώς, από τον Μάρτιο έως τις αρχές Ιουλίου.

Οι αρχές της Σουηδίας απομάκρυναν από την οικογένειά τους τρία παιδιά ηλικίας 10 με 17 ετών, αφού οι γονείς τους τα κρατούσαν κλεισμένα στο σπίτι επί τέσσερις μήνες επειδή είχαν «τρομοκρατηθεί» από την πανδημία του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος τους.

Από τον Μάρτιο έως τις αρχές Ιουλίου «τα παιδιά και η οικογένεια δεν μπορούσαν να βγουν από το διαμέρισμα (…) οι γονείς ήταν εντελώς τρομοκρατημένοι από την πανδημία», δήλωσε ο Μίκαελ Σβέγκφορς, δικηγόρος των παιδιών.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου της πόλης Γιονκόπινγκ, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, τα παιδιά παρέμεναν κλεισμένα στα δωμάτιά τους και δεν μπορούσαν να μετακινούνται ούτε καν μέσα στο διαμέρισμα.

Επιπλέον η εξωτερική πόρτα του σπιτιού ήταν κλειστή «με καρφιά», ώστε κανείς να μην μπορεί να βγει έξω, κάτι που διαψεύδουν οι γονείς μέσω του δικηγόρου τους.

Αντίθετα με το lockdown που υιοθέτησαν οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, η Σουηδία δεν επέβαλε περιοριστικά μέτρα στους κατοίκους και διατήρησε ανοικτά τα σχολεία για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ζητώντας από τους πολίτες «να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Οι γονείς, εξήγησε ο Σβέγκφορς, κατάγονται «από άλλη χώρα» και δεν μιλούν καλά σουηδικά.

«Συνέχισαν να παρακολουθούν τα νέα της πατρίδας τους μέσω του διαδικτύου», πρόσθεσε. Στη χώρα αυτή, που δεν αναφέρεται, είχαν επιβληθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω κορονοϊού.