Καιρός

Καιρός: Λιακάδα με τοπικές συννεφιές την Πέμπτη

Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πόσο ψηλά θα ανέβει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, εντάσεως 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στη διάρκεια της νύχτας θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι σε ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν σε ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο θα είναι χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στον Κορινθιακό, στη νότια Πελοπόννησο και στην περιοχή των Κυθήρων, η ένταση τους θα φτάνει τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στη Θεσσαλία αναμένεται να φτάσει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο ουρανός θα είναι ηλιόλουστος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη η έντασή τους θα φτάνει μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και κατά τόπους στην Κρήτη μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με υψηλές θερμοκρασίες και έντονη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι και πρόσκαιρα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια θα είναι χαμηλότερη κατά 2 έως 3 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της ημέρας στη ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.