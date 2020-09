Αθλητικά

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η έδρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Μετατίθεται το ντέρμπι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (21:00) ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Από τη στιγμή που το ΟΑΚΑ δεν είναι διαθέσιμο λόγω εργασιών και η Αστυνομία “άναψε κόκκινο” στο ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί ο αγώνας στη Ριζούπολη, η ΕΠΟ κατέληξε στο εναλλακτικό σενάριο που είχε αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή, από τη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας.

Όπως ανακοινώθηκε, «ο τελικός αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2019-2020 μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., σύμφωνα με την από 42/31.08.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου με ώρα έναρξης 21:00».

Όσον αφορά στο πρωτάθλημα της Super League, θα αρχίσει κανονικά στις 12 Σεπτεμβρίου με αγώνα AEK-Oλυμπιακού στην πρεμιέρα, ο οποίος όμως θα διεξαχθεί μεταγενέστερα (πιθανότατα στις 15 Δεκεμβρίου). Οι υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας θα αγωνιστούν το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου.