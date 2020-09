Οικονομία

Σταϊκούρας για 10ετές ομόλογο: Ψήφος εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα

«Οι αγορές αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του συνεκτικού σχεδίου της κυβέρνησης» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

«Σήμερα η Ελλάδα έλαβε ακόμα μία ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου.

«Για δεύτερη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η χώρα βγήκε στις αγορές, με επιτυχία. Άντλησε, με έκδοση δεκαετούς ομολόγου, 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,57%. Επιτόκιο ίσο περίπου αυτού της αντίστοιχης τελευταίας έκδοσης, τον Οκτώβριο του 2019. Και φυσικά, επιτόκιο πολύ χαμηλότερο της αμέσως προηγούμενης έκδοσης, τον Μάρτιο του 2019, που είχε διαμορφωθεί στο 3,9%», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας.

Και συνέχισε: Επιπρόσθετο θετικό στοιχείο, αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς του ΟΔΔΗΧ, αποτελεί η καλή ποιότητα της σημερινής έκδοσης, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών είναι ξένα χαρτοφυλάκια και θεσμικοί επενδυτές. Τα ανωτέρω αποδεικνύουν ότι οι αγορές αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του συνεκτικού σχεδίου της Κυβέρνησης, καθώς και την αξιοπιστία της, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών συνεπειών της.

«Πάνω σε αυτή τη βάση, με πίστη στις δυνάμεις μας, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Ώστε να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε!», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.