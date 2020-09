Πολιτική

Έκκληση Πομπέο σε Ελλάδα και Τουρκία για αποκλιμάκωση της έντασης

Νέα παρέμβαση από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Τι είπε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, κάλεσε να «μειωθούν οι εντάσεις» στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έστειλε μήνυμα με αποδέκτες την Ελλάδα και την Τουρκία, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Όπως είπε: «Καλούμε όλους να κάνουν ένα βήμα για να μειωθούν οι εντάσεις και να αρχίσουν διπλωματικές συνομιλίες στο θέμα των διενέξεων που υπάρχουν στην ανατολική Μεσόγειο».