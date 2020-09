Οικονομία

10ετές ομόλογο: Η Ελλάδα άντλησε 2,5 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασαν τα 18 δις ευρώ οι προσφορές. Πώς σχολίασαν την έκδοση Κυριάκος Μητσοτάκης και Χρήστος Σταϊκούρας.

Θετική κρίνεται η επανέκδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου λήξης 2030 καθώς ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε 2,5 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές προσφορές που δέχθηκε το Ελληνικό Δημόσιο ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, και το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1,23%, έναντι του ενδεικτικού επιτοκίου 1,33% που είχε δοθεί από τον ΟΔΔΗΧ στους αναδόχους.

Σημειώνεται πως σήμερα το δεκαετές ομόλογο διαπραγματεύεται με απόδοση 1,12% στην δευτερογενή αγορά.

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα θα πληρώσει πρακτικά ελάχιστο premium έναντι των χρεογράφων που τελούν υπό διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.

Το βιβλίο προσφορών είχε ανοίξει με αρχική εκτίμηση επιτοκίου στο 1,33% και έχει μειωθεί στο 1,23%.

Αρχικά στόχος του ΟΔΔΗΧ για φέτος ήταν η έκδοση ομολόγων ύψους 4-8 δισ. ευρώ, ωστόσο μετά την πανδημία το ανώτατο όριο αυξήθηκε στα 9,5 δισ ευρώ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΜΠΕ).

Ηδη μέχρι στιγμής το Ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές από την αρχή του χρόνου 7,5 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της. Χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση στο Twitter.

«Σήμερα η Ελλάδα έλαβε ακόμα μία ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας , υπογραμμίζοντας πως οι αγορές αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα του συνεκτικού σχεδίου της Κυβέρνησης, καθώς και την αξιοπιστία της, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών συνεπειών της.