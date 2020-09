Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Νεϊμάρ και δύο συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Γαλλίας διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό, όπως ανακοίνωσε ο παριζιάνικος σύλλογος.

Τρεις ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές Γαλλίας. Αν και τα ονόματα δεν δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα, η έγκυρη γαλλική εφημερίδα L’ Equipe γράφει στην ιστοσελίδα της ότι οι εν λόγω παίκτες είναι ο Νεϊμάρ, ο Άνχελ Ντι Μαρία και ο Λεάντρο Παρέδες, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν πάει για διακοπές στην Ίμπιζα.

Ήδη από την Δευτέρα, είχε γίνει γνωστό ότι οι δύο Αργεντινοί είχαν τεθεί σε καραντίνα ως «ύποπτες περιπτώσεις» και ότι ακόμη ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται υπό διερεύνηση και είναι σε απομόνωση. Μετά την επίσημη επιβεβαίωση των τριών κρουσμάτων, η Equipe αποκαλύπτει ότι ο Βραζιλιάνος σταρ είναι ο τρίτος «θετικός», κάτι που σημαίνει ότι, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων, ο Νεϊμάρ (όπως και οι Ντι Μαρία και Παρέδες) θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές θα χάσουν λογικά τα πρώτα δύο παιχνίδια της Παρί Σεν Ζερμέν στο νέο πρωτάθλημα, το εξ αναβολής της 2ης αγωνιστικής με τη Λανς (10/9) και το ντέρμπι με τη Μαρσέιγ στο “Παρκ ντε Πρενς” (13/9). Αν όμως υπάρξει έστω και ένα επιπλέον κρούσμα στο “στρατόπεδο” των πρωταθλητών, το πρωτόκολλο προβλέπει αναβολή των αγώνων.