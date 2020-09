Πολιτική

Τσίπρας στην ΠΓ: Ιστορική ευθύνη να μη χάσουμε την επαφή με την κοινωνία

Nέο γραμματέα και αναβολή του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας

Αλλαγές προσώπων και αναβολή του συνεδρίου πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές , ο κ. Τσίπρας πρότεινε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο για τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τον νυν γραμματέα Πάνο Σκουρλέτη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Επίσης, πρότεινε και την αναβολή του συνεδρίου, «μέχρις ότου οι υγειονομικές συνθήκες να το επιστρέψουν».

Οι προτάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητηθούν αύριο, Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ την ερχόμενη Κυριακή θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο πρωτοφανούς ανασφάλειας».

«Ο φετινός Σεπτέμβρης βρίσκει κάθε ελληνική οικογένεια να αγωνιά με την έξαρση της πανδημίας, με το άνοιγμα των σχολείων χωρίς ασφαλή πρωτόκολλα, με τα οικονομικά αδιέξοδα που διογκώνονται, με τη μείωση του εισοδήματος, την εκτίναξη των χρεών, την ανεργία, την αβεβαιότητα. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανασφάλεια που προκαλεί η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και η έντονη ανησυχία ακόμη και για πολεμικό επεισόδιο» τόνισε.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «απέναντι σε όλα αυτά, όχι μόνο κινείται δίχως πυξίδα και στρατηγική αλλά και με πρωτοφανή ανικανότητα», επισημαίνοντας ότι «μόνο μέλημα έχει την ωραιοποίηση, την απόκρυψη, το ψέμα, τη πολιτική απάτη με τη συνδρομή βέβαια ενός πρωτοφανούς στρατού αδρά χρηματοδοτούμενων μέσων ενημέρωσης».

«Αυτό όμως έχει κοντά ποδάρια όσο τα κοινωνικά αδιέξοδα θα διογκώνονται. Και ιδιαίτερα όσο οι επιλογές της κυβέρνησης θα είναι βαθιά συντηρητικές και ακραία ταξικές. Όσο θα είναι οι επιλογές της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, του κοινωνικού κανιβαλισμού, του εργασιακού μεσαίωνα» σχολίασε.

Ως προς τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε πως «απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη έχουμε ιστορική ευθύνη να μη χάσουμε την επαφή με τη κοινωνία και τις ανάγκες της», ενώ σημείωσε πως «η διαδικασία προετοιμασίας του Συνεδρίου, που έχουμε εξαγγείλει ως συνέδριο τομής και συνέχειας για τη διεύρυνση και το μετασχηματισμό μας σε μαζικό δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς, ανακόπηκε απότομα από την πανδημία και αυτό μας στοίχισε».

Το συνέδριο

«Προσδοκούσαμε και προσδοκούμε σε μια πλατιά και συμμετοχική διαδικασία, αλλά οι συνθήκες της πανδημίας αυτό δεν μας το επιτρέπουν. Τα κρούσματα ολοένα και αυξάνονται, οι εκτιμήσεις των επιδημιολόγων λένε ότι οι επόμενοι μήνες πιθανώς θα είναι ακόμη πιο δύσκολοι. Σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας συνεδρίου με φυσική παρουσία. Και ένα συνέδριο χωρίς φυσική παρουσία, δεν μπορεί να δώσει την ώθηση που επιθυμούμε. Ως εκ τούτου πρότεινε να αποφασιστεί η αναβολή του συνεδρίου μέχρις ότου το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες» σχολίασε ο κ. Τσίπρας.

Επίσης, κατέθεσε αναλυτικά τις εξής προτάσεις προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της προσπάθειας ανασυγκρότησης και διεύρυνσης του κόμματος:

Διαδικτυακή διενέργεια του Διεθνούς Συνεδρίου για την εμπειρία της αριστερής διακυβέρνησης.

Διαδικτυακή συζήτηση και έγκριση από την ΚΕΑ του προγράμματος.

Συνέχιση της εγγραφής νέων μελών και της ανασυγκρότησης των οργανώσεών του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και έναν «ευρύ ανασχηματισμό» και «αναδιάταξη δυνάμεων» προκειμένου όπως είπε ο κ. Τσίπρας «να ανανεώσουμε και να αναβαθμίσουμε τη συλλογική μας παρουσία και λειτουργία».