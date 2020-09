Οικονομία

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Twitter.

«Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της σε οποιαδήποτε λήξη ομολόγων. Στο νέο άνοιγμα του 10ετους ομολόγου άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο 1,2%. Ενάντια σε μια παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στο twitter, στα αγγλικά, για τη σημερινή επανέκδοση 10ετους ομολόγου.