Κορονοϊός: “Συναγερμός” για κρούσματα σε οίκο ευγηρίας στο Μαρούσι

Επιβεβαιώθηκαν 19 κρούσματα. Σε καραντίνα το γηροκομείο με απόφαση της ΓΓΠΠ.

Συναγερμός από κρούσματα σε ένα ακόμα γηροκομείο, αυτή τη φορά στο Μαρούσι, έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία και στον ΕΟΔΥ.

Θετικοί στον κορονοϊό διαγνώσθηκαν 18 ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι στη δομή και ένα μέλος του προσωπικού., Οκτώ μεταφέρθηκαν ήδη στην Παμμακάριστο, ενώ οι άλλοι 11 στον Ευαγγελισμό.

Τα κρούσματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος για τις δομές που είναι σε εξέλιξη.

Επτά κρούσματα στο γηροκομείο στο Μαρούσι διαγνώσθηκαν προχθές και ακολούθησαν τεστ σε όλους τους φιλοξενούμενους και τους εργαζομένους. .

Το γηροκομείο τέθηκε σε καραντίνα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Λόγω επιβεβαιωμένου υψηλού επιδημιολογικού φορτίου (19 επιβεβαιωμένα κρούσματα εκ των οποίων 18 φιλοξενούμενοι και 1 μέλος του προσωπικού) σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στο Μαρούσι Αττικής, κατόπιν σχετικών ελέγχων, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, καθώς και σε συνεννόηση με τα στελέχη του ΕΟΔΥ που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, το εν λόγω κέντρο φροντίδας τίθεται σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Συγκεκριμένα:

Αναστέλλεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στο ανωτέρω κέντρο φροντίδας, εξαιρουμένου του προσωπικού, το οποίο με μέριμνα της διοίκησης θα εναλλάσσεται και θα μετακινείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η τροφοδοσία και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.), στο ανωτέρω κέντρο φροντίδας θα γίνεται από τους προμηθευτές, χωρίς δυνατότητα εισόδου τους σε αυτό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 10 ημέρες από 02-09-2020 και ώρα 21.00 έως 12-09-2020 και ώρα 21.00.