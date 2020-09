Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1: Ο απεγκλωβισμός πεζού που καταπλακώθηκε από δέντρο (βίντεο)

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες περαστικών.