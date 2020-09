Κόσμος

Με κορονοϊό ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 83χρονος πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας διαγνώστηκε θετικός στον ιό, όπως ανακοίνωσε το κόμμα “Forza Italia”.

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η είδηση δόθηκε στη δημοσιότητα από το κόμμα “Forza Italia”, που ίδρυσε πριν τρεις δεκαετίες ο “Καβαλιέρε”.

Στην σχετική ανακοίνωση προστίθεται ότι ο 83χρονος Μπερλουσκόνι θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, στη βίλα του Άρκορε, απ’ όπου θα στηρίξει τους κεντροδεξιούς υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου.

Ο Μπερλουσκόνι ενδέχεται να μολύνθηκε κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον επιχειρηματία, Φλάβιο Μπριάτορε, ιδιοκτήτη γνωστού κλαμπ στη Σαρδηνία, όπου διαγνώστηκαν περισσότερα από 60 άτομα θετικά στον ιό.

Ο γιατρός του Μπερλουσκόνι είπε ότι ο τέως Πρωθυπουργός είναι ασυμπτωματικός.