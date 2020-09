Κόσμος

Αλβανική πρόκληση: Τα 12 μίλια της Ελλάδας δεν ισχύουν εκεί όπου δεν υπάρχει χώρος

Νέα πρόκληση από τα Τίρανα, αυτήν τη φορά δια στόματος του αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης, Εριόν Μπράτσε.

Προκλητικός εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης, Εριόν Μπράτσε, στη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης, αναφερόμενος στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 μίλια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επέκταση αυτήν δεν μπορεί να γίνει όταν δεν υπάρχει χώρος, απορρίπτοντας ουσιαστικά τους χάρτες που ξεκινούν την επέκταση των 12 μιλίων βόρεια του νησιού Οθωνοί και βόρεια του νησιού της Ερεικούσας.

«Η αρχή των 12 μιλίων σύμφωνα με τη σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, που αναφέρετε, ισχύει όταν υπάρχει χώρος. Όχι όπου δεν υπάρχει. Δεν πάμε καθόλου στα νησιά γιατί σε αυτόν τον χώρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή των 12 μιλίων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθόλου», είπε ο Μπράτσε.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, ενώ τονίζει ότι η “κόκκινη γραμμή” για οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία παραμένει η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας. «Έχουμε απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και κανείς δεν μπορεί να παραβεί αυτήν την απόφαση, ούτε το κοινοβούλιο, ούτε ο Πρόεδρος, ούτε η Κυβέρνηση, ούτε οι διαπραγματευτικές ομάδες. Οι διαπραγματευτικές ομάδες συγκροτούνται με την έγκριση του Προέδρου και σήμερα δεν υπάρχει καν διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Μπράτσε.

Πηγή: Βαλκανικό Περισκόπιο