Ζώδια: οι προβλέψεις για την Πέμπτη

Ποιες συζητήσεις και διεργασίες ευνοούνται. Ποιοι πρέπει να είναι περισσότεροι προσεκτικοί.

ΚΡΙΟΣ: Η στήριξη των δικών σου ανθρώπων είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος που μπορεί, ανάλογα, να κάνει τη ζωή σου ευκολότερη ή δυσκολότερη σήμερα. Ίσως υπό το βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων να μην μπορείς να ανταποκριθείς στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου, όμως είναι στο χέρι σου να βάλεις όρια και να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Από την άλλη μη διστάσεις να ζητήσεις τη βοήθεια ή τη συμβουλή κάποιου μεγαλύτερου προσώπου που ξέρεις ότι σε νοιάζεται πραγματικά.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα ευνοεί συζητήσεις στις οποίες εμπλέκονται περισσότεροι άνθρωποι. Εκμεταλλεύσου τη λοιπόν εάν θέλεις να οργανώσεις κάποια κοινή προσπάθεια ή να βρεις τρόπους για να συντονίσεις ένα κοινό πρόγραμμα. Και για τα συναισθηματικά σου όμως είναι καλή αυτή η μέρα αφού μπορείς να μιλήσεις με το ταίρι σου για κάποια μελλοντικά σχέδια που θέλεις να κάνεις από κοινού ή να οργανώσεις κάποιο ταξίδι.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Οι ανασφάλειες σου είναι αυτές που σε κινητοποιούν σήμερα και σε ωθούν ώστε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σου. Βέβαια δεν είναι ό,τι καλύτερο να λαμβάνεις αποφάσεις σε καθεστώς φόβου, γι’ αυτό καλό θα είναι να δεις που όντως πρέπει να συμβιβαστείς και ποιες αποφάσεις μπορείς να αφήσεις για αργότερα, οπότε και θα λειτουργείς κάτω από άλλες συνθήκες. Από την άλλη είναι μία πολύ καλή μέρα για επενδύσεις και γενικότερα για να αξιοποιήσεις τα χρήματά σου με τρόπο που να πιάσουν τόπο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Κρόνο από απέναντι να τριγωνίζει τον Ερμή στην Παρθένο τα πράγματα είναι πολύ όμορφα για την ερωτική σου ζωή. Αποπνέεις μία γοητεία και μία ακαταμάχητη ενέργεια που σου δίνουν τη δυνατότητα να μαγέψεις τους άλλους ακόμα κι αν μιλήσεις για το πιο γελοίο πράγμα. Αν είσαι ελεύθερος, εννοείται εκμεταλλεύσου τη σημερινή μέρα για να φλερτάρεις. Επίσης είναι πολύ καλή ευκαιρία αν θέλεις να προγραμματίσεις κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με κάποια νομική υπόθεση.

ΛΕΩΝ: Υπό το άγχος της ψυχολογικής πίεσης που μπορεί να βιώνεις ή της ανάγκης να πάρεις αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν το τέλος ενός κύκλου στη ζωή σου προκύπτουν ευκαιρίες που κάνουν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Έτσι, από τη μία είναι πιθανόν να σου γίνουν κάποιες προτάσεις που θα βρεις ελκυστικές και που ενδεχομένως να λειτουργήσουν σαν δίχτυ ασφαλείας ή από την άλλη να συνειδητοποιήσεις ότι δε σε βοηθάει το να βυθίζεσαι στα προβλήματά σου, γεγονός που θα σε βοηθήσει να δεις αλλιώς την κατάσταση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το να συνειδητοποιείς κάποιες φορές ότι δεν μπορείς να στηρίζεσαι στους άλλους και τη γνώμη τους, όπως και ότι θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να νιώθεις ότι πατάς γερά στα πόδια σου, σου δίνει άλλον αέρα στις διαπροσωπικές σου επαφές σήμερα. Ξέρεις τι θέλεις και μπορείς να το εκφράσεις και στους άλλους άμεσα, κατανοητά και χωρίς περιστροφές. Θα εκπλαγείς και εσύ ο ίδιος βλέποντας πως όταν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα στο κεφάλι σου τότε έχεις ένα μαγικό τρόπο για να τα κάνεις πράξη.

ΖΥΓΟΣ: Δε χρειάζεται να σε πιάνει πανικός σήμερα γι’ αυτό μην αφήσεις τυχόν αναποδιές να σε αγχώσουν. Έχεις την πείρα και τις γνώσεις να τις αντιμετωπίσεις. Ίσως όμως χρειαστεί να επιδείξεις ψυχραιμία στο ενδεχόμενο που προκύψουν θέματα υγείας που αφορούν κάποιο μεγαλύτερο άτομο στην οικογένεια σου ή με κάποιο τρόπο ίσως κληθείς να αποδείξεις ότι μπορείς να αποτελέσεις «κολώνα» για τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να τους παρέχεις τη στήριξη που έχουν ανάγκη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναι καλή μέρα για να ασχοληθείς με τις νομικές πτυχές ενός θέματος που σε απασχολεί ή με άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα. Από την άλλη, εάν κάποιο ζήτημα σε απασχολεί στα αισθηματικά σου προσπάθησε να το αντιμετωπίσεις πιο ανάλαφρα. Ακόμα κι αν δεν μπορείς να παραβλέψεις τη συμπεριφορά του άλλου σίγουρα μπορείς να σκεφτείς κάτι που θα σε κάνει να το ξεπεράσεις. Ένα ταξιδάκι, μαζί ή χώρια, θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα προβλήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τη σημερινή μέρα εάν κινηθείς έξυπνα μπορείς να βρεις λύσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική σου κατάσταση. Ενδεχομένως να μη χρειαστεί να κάνεις και τίποτα και να λάβεις μία ενίσχυση που δεν περιμένεις, όμως και αυτό να μη γίνει, μπορείς να πραγματοποιήσεις μία επαναξιολόγηση των οικονομικών σου δεδομένων και να διαπιστώσεις ότι μέρος των χρημάτων σου θα μπορούσες να το δίνεις για άλλους σκοπούς που θα σε άφηναν περισσότερο ικανοποιημένο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή να βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Κρόνο σήμερα μπορείς να πραγματοποιήσεις συζητήσεις με το ταίρι σου γνωρίζοντας πως μπορείς να μείνεις στην ουσία των πραγμάτων αποφεύγοντας τους μελοδραματισμούς. Από την άλλη μπορείς να εκμεταλλευτείς την πείρα, τις γνώσεις ή ακόμα και τη δύναμη κάποιων ανθρώπων που υπάρχουν στη ζωή σου και θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματά σου. Μη διστάσεις να ζητήσεις τη βοήθειά τους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτό το τρίγωνο που πραγματοποιούν ο Ερμής από την Παρθένο και ο Κρόνος από τον Αιγόκερω θα σου δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς και να εξαργυρώσεις το βιογραφικό σου και τη δουλειά που έχεις ρίξει κλείνοντας ενδεχομένως κάποια δουλειά ή διασφαλίζοντας καλύτερους όρους συνεργασίας. Γενικότερα όμως είναι μία περίοδος που μπορείς να δεις την εκτίμηση στα μάτια των ανθρώπων γύρω σου, να πιστέψεις πως όντως κάτι κάνεις καλά και ότι αξίζεις την αγάπη τους.

ΙΧΘΥΕΣ: Με το τρίγωνο που πραγματοποιεί ο Ερμής από την Παρθένο με τον Κρόνο στον Αιγόκερω θα μπορέσεις να συνειδητοποιήσεις ότι κάθε εμπόδιο για καλό. Μπορεί να μην έχεις περάσει την πιο ανάλαφρη περίοδο της ζωής σου, όμως για άλλη μία φορά καταλαβαίνεις ότι η υπομονή σου είναι ένα όπλο που δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνεις από τα χέρια σου. Κυρίως όσον αφορά στον ερωτικό τομέα, θα πρέπει να καταλάβεις ότι για να σε αγαπήσουν οι άλλοι πρέπει πρώτα να αγαπήσεις εσύ τον εαυτό σου.

