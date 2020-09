Πολιτική

Στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επαφές με παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος θα έχει ο Πρωθυπουργός.

Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Στις 12:00 σύσκεψη με Παραγωγικούς Φορείς, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Στη σύσκεψη θα παραβρίσκονται, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ΝίκοςΠαπαθανάσης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία Χρίστος Δήμας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Στις 12:45 σύσκεψη με Επιστημονικούς Φορείς, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου (Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας) και του ΕΚΕΤΑ. Στη σύσκεψη θα παραβρίσκονται, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και οι κ. Γεωργιάδης, Δήμας, Τζιτζικώστας και Ζέρβας.

Στις 14:00, ο Πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις για την πορεία των έργων με τους επικεφαλής του Μετρό Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣΘ, της Εγνατίας Οδού, της ΔΕΘ-HELEXPO, του ΟΛΘ, του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το γήπεδο ΠΑΟΚ, του THESS INTEC και τον Δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, για το Μητροπολιτικό Πάρκο Δήμου Παύλου Μελά. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, ανάλογα με το αντικείμενο, θα παραβρίσκονται, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, οι κ. Γεωργιάδης, Παπαθανάσης και Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και οι κ. Τζιτζικώστας και Ζέρβας.

Στις 18:00 ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Technopolis ICT Business Park.

O πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη με συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Α' και Β΄ Θεσσαλονίκης. (Ρούμπος , Γρηγοριάδης , Αλεξιάδου