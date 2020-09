Κόσμος

Σκότωσαν έγκυο για να της πάρουν το μωρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είπαν στην γυναίκα ότι θα της κάνουν baby shower και την δολοφόνησαν. Ποιο πρόσωπο του περιβάλλοντος της ήταν ο “εγκέφαλος” του σχεδίου

Νεκρή βρέθηκε μία νεαρή έγκυος στη Βραζιλία, με το μωρό της να έχει αποκοπεί από τη μήτρα. Μία φίλη της την κάλεσε σε υποτιθέμενο baby shower που της οργάνωσε και την σκότωσε για να της πάρει το παιδί.

Η 24χρονη Φλάβια Γκοντίνιο Μάφρα διένυσε την 36η εβδομάδα κύησης και δολοφονήθηκε στη νότα Βραζιλία. Ο σύντροφος της παιδικής της φίλης παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε ένα τούβλο για να σκοτώσει την έγκυο, αφού την παρέσυραν στον τόπο του εγκλήματος, λέγοντας ότι θα της κάνουν πάρτι για το καλωσόρισμα του μωρού της.

Η φίλη του θύματος ομολόγησε ότι είχε γίνει εμμονική με την έγκυο και ήθελε να της κλέψει το μωρό, αφότου η ίδια είχε αποβάλλει νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η αιτία του θανάτου της 24χρονης ήταν ένα βαθύ κόψιμο στην κοιλιά, ενώ το θύμα έφερε και τραύματα από τούβλο.

Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε από τον σύζυγο και τη μητέρα της, σε μία εγκαταλελειμμένη αυλή, δίχως το έμβρυο.

Η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει το βρέφος, το οποίο το ζευγάρι που δολοφόνησε τη Φλάβια είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Το ζευγάρι συνελήφθη, ενώ το μωρό παραμένει στο νοσοκομείο, όπου του χορηγούνται αντιβιοτικά και παυσίπονα για τα τραύματα που φέρει, καθώς ξεριζώθηκε από την κοιλιά της μητέρας του. Η κατάστασή του κρίνεται καλή.