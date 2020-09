Life

Χάρι και Μέγκαν Μάρκλ έκαναν νέο επαγγελματικό βήμα

Το ζευγάρι υπέγραψε συμφωνία με μεγάλη εταιρεία για την παραγωγή περιεχομένου

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι υπέγραψαν συμφωνία με το Netflix, για την παραγωγή περιεχομένου.

Το ζευγάρι έχει ιδρύσει εταιρεία παραγωγής, της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά της, που ωστόσο έχει υπογράψει πολυετή συμφωνία με την πλατφόρμα streaming.

Η εταιρεία θα δώσει τη δυνατότητα στο ζευγάρι να δημιουργήσει περιεχόμενο ντοκιμαντέρ, δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, ταινίες μεγάλου μήκους, σειρές και παιδικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τους New York Times η Μέγκαν και ο Χάρι δήλωσαν: «Θα εστιάσουμε στη δημιουργία περιεχομένου που θα ενημερώνει αλλά και δίνει ελπίδα.

Ως νέοι γονείς, η δημιουργία εμπνευσμένου οικογενειακού προγραμματισμού είναι επίσης σημαντική για εμάς».

Πρόσθεσαν ότι η «άνευ προηγουμένου προσέγγιση χρηστών του Netflix θα μας βοηθήσει να μοιραζόμαστε περιεχόμενο με επιρροή που ξεκλειδώνει τη δράση».

Ο διευθύνων σύμβουλος περιεχομένου του Netflix Τεντ Σαράντος (Ted Sarandos) δήλωσε: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που επέλεξαν το Netflix ως το δημιουργικό τους σπίτι».