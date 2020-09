Πολιτική

Νέες NAVTEX από την Τουρκία για ρωσικές ασκήσεις

Γυμνάσια με πραγματικά πυρά σε περιοχές όπου κινούνται ερευνητικά σκάφη της Άγκυρας, θα κάνουν οι δυνάμεις της Μόσχας.

Δύο NAVTEX για άσκηση ρωσικών πλοίων με πραγματικά πυρά στις περιοχές όπου κινούνται έρευνες το «Oruc Reis» στα νότια του Καστελλόριζου και το «Barbaros» στα ανοιχτά της Κύπρου εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας.

Συγκεκριμένα, με τη NAVTEX 1102/20 προαναγγέλλονται ασκήσεις από τις 8 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου σε τμήμα της έκτασης στην οποία δραστηριοποιείται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis» στα νότια του Καστελλόριζου και η οποία βρίσκεται εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εκτός ευθύνης Αθήνας.

Με τη NAVTEX 1103/20 προαναγγέλλονται ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην περιοχή δραστηριοποίησης του ερευνητικού πλοίου «Barbaros» στα ανοιχτά της Κύπρου από τις 17 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου.

Για την δεύτερη NAVTEX εκδόθηκαν NOTAM και από τη Λευκωσία Αυτή η NAVTEX έρχεται λίγο μετά τη σφοδρή αντίδραση της Τουρκίας για την άρση του εμπάργκο εξαγωγής μη φονικών όπλων από τις ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία.