Κοινωνία

Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 γυναίκας που δέχτηκε επίθεση με βενζίνη (βίντεο)

Ξυπνούν μνήμες από την υπόθεση με το βιτριόλι. Τι κατήγγειλε η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση με βενζίνη.

Μνήμες από την υπόθεση με το βιτριόλι ξυπνά η καταγγελία της γυναίκας στον Βόλο η οποία όπως υποστηρίζει δέχτηκε επίθεση με βενζίνη από έναν άνδρα, την ώρα που περπατούσε στον δρόμο.



Η Φιλιώ Τσινόγλου, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την περιπέτειά της . Όπως είπε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν η επίθεση με βιτριόλι, ενώ ανέφερε ότι ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές.

Τόνισε ακόμα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια επίθεση από τον συγκεκριμένο άνδρα.



O άνθρωπος που της επιτέθηκε, είναι ένας 37χρονος, γνωστός στις Αρχές και στην πόλη του Βόλου ως «Κάμελ» και στο παρελθόν είχε μπει στη φυλακή για ανάλογο περιστατικό.



Η κ. Τσινόγλου όπως περιέγραψε στον ΑΝΤ1, αμέσως μετά τη επίθεση μπήκε στο ταξί και έφυγε, ενώ ανέφερε ότι «ο οδηγός του ταξί τον ήξερε. Ήξερε ότι είναι αυτός, ότι τον λένε έτσι, ότι επιτίθεται σε γυναίκες».