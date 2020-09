Οικονομία

Τζιτζικώστας στον ΑΝΤ1: Μη επιστρεπτέα η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (βίντεο)

Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που πραγματοποιεί μια τέτοια δράση. Ποιο ποσό θα λάβουν οι επιχειρήσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Την οικονομική ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, με το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, το οποίο προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,

Μιλώντας την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που πραγματοποιεί μια τέτοια δράση για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία».



Παράλληλα, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «η χρηματοδότηση είναι μη επιστρεπτέα» και το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης «θα ξεκινά από τα 5.000 ευρώ και θα φτάνει τις 50.000 ευρώ».



Όπως είπε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, για να λάβουν την ενίσχυση οι επιχειρήσεις «πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν πληγεί από την πανδημία».

Σημείωσε ακόμα ότι «τα χρήματα είναι της περιφέρειας από το ΕΣΠΑ και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο» και πρόσθεσε ότι «επιλεγούμε στην δύσκολη αυτή συγκυρία λόγω της πανδημίας να τα κατευθύνουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί».

Τόνισε ακόμα ότι «θα γίνει αξιολόγηση ώστε τα χρήματα να πιάσουν τόπο και να πάνε σε επιχειρήσεις που το έχουν πραγματικά ανάγκη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «με πόρους από το ΕΣΠΑ κάνουμε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή και σημαντικές παρεμβάσεις για να αποκαταστήσουμε ζημιές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να θωρακιστούμε λόγω της κλιματικής αλλαγής» και όπως είπε σε συνεργασία με την ΓΓΠΠ καταρτίζεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστροφών.