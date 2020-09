Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό εμβόλιο: πότε αρχίζει η συνταγογράφηση

Πότε θα γίνουν οι πρώτοι εμβολιασμοί, σύμφωνα με το Υπ. Υγείας.

"Έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η εμβολιαστική περίοδος για τη γρίπη ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο", αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπ. Υγείας.

Όπως σημειώνεται, "η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το αντιγριπικό εμβόλιο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου".