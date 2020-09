Πολιτισμός

Τουρκία: Γκρέμισαν την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Προύσα

Ο ναός ήταν γνωστός ως “η Αγιά Σοφιά της Μπουρσα” και αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Τον ιστορικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Προύσα, γνωστού και ως η «Αγιά Σοφιά της Μπούρσα» κατεδάφισαν το βράδυ της Τετάρτης οι τουρκικές Αρχές.

Ο ναός, όπως αναφέρουν οι τουρκικοί ιστότποι ntv.com.tr και gazeteduvar.com, είχε περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Nilufer της Προύσας το 2006 και είχε ανοίξει ως μουσείο, με την ονομασία Ozluce Cultural House.

Όμως κατόπιν νομικής διένεξης, πέρασε στα χέρια της Γενικής Διεύθυνσης Ευσεβών Ιδρυμάτων. O οικείςο Δήμος ζητούσε να περάσει εκ νέου στη δικαιοδοσία του, για να αξιοποιηθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα και με τη γνωστή κατάληξη.

Η εκκλησία είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη της τα τελευταία χρόνια.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου εκτιμάται ότι κτίστηκε το 1896. Μετα από την ανταλλαγή πληθυσμών, το 1923, είχε μετατραπεί σε μουσείο. Ωστόσο, τα τελευταία επτά χρόνια δεν συντηρείτο.

Η κατεδάφιση του ναού έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.