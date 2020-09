Αθλητικά

US Open: Πρώτη φορά στον 3ο γύρο ο Τσιτσιπάς

Νέος θρίαμβος για την Έλληνα πρωταθλητή. Ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στον επόμενο γύρο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 3ο γύρο του US Open, που φιλοξενείται στην Νέα Υόρκη. Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Αμερικανού, Μαξίμ Κρέσι (Νο 168) με 7-6(2), 6-3, 6-4 και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, τον Κροάτη, Μπόρνα Τσόριτς.

Ο 22χρονος «Tsitsifast», ο οποίος φθάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 3ο γύρο του US Open, χρειάσθηκε δύο ώρες και 23 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Κρέσι και του πολύ καλού σερβίς του. Οσον αφορά στον 23χρονο Τσόριτς (Νο 32 στον κόσμο), προκρίθηκε μετά την νίκη του με 7-5, 4-6, 6-7(5), 6-2, 6-3 επί του 27χρονου Αργεντινού, Χουάν Λοντέρο (Νο 62).