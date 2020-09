Αθλητικά

Nations League: πως θα παίξει η Ελλάδα με την Σλοβενία

Πως θα παραταχθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον πρώτο αγώνα του στην φάση των Ομίλων.

Πανέτοιμη είναι η Εθνική ομάδα για την παρθενική της μάχη στην 3η κατηγορία του Nations League.

Απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Σλοβενία στη Λιουμπλιάνα, με στόχο να ξεκινήσει με το... δεξί στον όμιλο και να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων που έδωσε με τον Τζον Φαν Σιπ στον πάγκο.

Ο Ολλανδός ομοσπονδιακός τεχνικός έχει καταστρώσει τα πλάνα του για το παιχνίδι και όλα δείχνουν ότι θα παρατάξει την ομάδα με σύστημα 4-2-3-1, χωρίς ακόμη να έχει καταλήξει 100% στα πρόσωπα που θα εμπιστευθεί.

Ο Μπάρκας θα είναι στα γκολπόστ, με τον Μπακάκη στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ στα αριστερά ο Τσιμίκας δεν είναι αυτή την στιγμή δεδομένο ότι θα ξεκινήσει, με τους Γιαννούλη και Κυριακόπουλο να διεκδικούν την θέση. Όσον αφορά τους δυο στόπερ, ο Σταφυλίδης διεκδικεί μια θέση, όπως και οι Σιόβας - Σβάρνας.

Στον άξονα, οι Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης και Ζέκα διεκδικούν τις δυο θέσεις, με τον Λημνιό να είναι βασικός διεκδικητής για το ένα άκρο και για το άλλο οι Μασούρας και Τζόλης. Από 'κει και πέρα, ο Μπακασέτας θα είναι σε ρόλο πίσω από τον επιθετικό, όπου θα ξεκινήσει ο Παυλίδης.

Οι Φορτούνης και Μάνταλος αναμένεται να μείνουν στον πάγκο και να χρησιμοποιηθούν από τον προπονητή ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα. Μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, η Εθνική έχει και δεύτερο εκτός έδρας ματς στο Κόσοβο.

Αναλυτικά οι παίκτες που μετέχουν στην αποστολή: Μπάρκας, Διούδης, Πασχαλάκης, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Μπακάκης, Ρότα, Σιόβας, Μιχαηλίδης, Λαμπρόπουλος, Σβάρνας, Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπακασέτας, Φορτούνης, Μπουχαλάκης, Κυριακόπουλος, Μάνταλος, Φούντας, Παυλίδης, Κουλούρης, Λημνιός, Τζόλης, Μασούρας.