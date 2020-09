Life

“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε νέα ώρα

Ραντεβού στον ΑΝΤ1, για ακόμη μια σεζόν, για εξομολογήσεις καλεσμένων που “αφήνουν εποχή”.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει ταυτίσει το όνομά του με συνεντεύξεις που άφησαν εποχή και προκάλεσαν αίσθηση. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 23:30, επιστρέφει στους δέκτες μας με την ενημερωτική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», βάζοντας τη δική του δημοσιογραφική σφραγίδα σε συναντήσεις με προσωπικότητες από όλους τους χώρους της ζωής του τόπου.

Πρόσωπα που έχουν έργο, λόγο και άποψη, πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη, πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην Πολιτική, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό μιλούν εφ’ όλης της ύλης και φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές από την αθέατη πλευρά τους.

«Ενώπιος Ενωπίω», με παρουσιαστή τον Νίκο Χατζηνικολάου, πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 23:30.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος Υπεύθυνη αρχισυνταξίας: Μαρία Θεμελή

Μαρία Θεμελή Υπεύθυνη καλεσμένων : Ευανθία Τασσοπούλου

Ευανθία Τασσοπούλου Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου