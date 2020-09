Οικονομία

Κορονοϊός: Σε καραντίνα Άδωνις - Παπαθανάσης

Η ανακοίνωση για την κατ΄ οίκον απομόνωση των δύο κυβερνητικών στελεχών, που θα συνόδευαν τον Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη.

Σε απομόνωση στο σπίτι τους βρίσκονται ήδη από το πρωί της Πέμπτης οι Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπαθανάσης οι οποίοι συναντήθηκαν χτες με επενδυτή από το εξωτερικό ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Τα δύο κυβερνητικά στελέχη δεν συμμετείχαν τελικά στην αποστολή υπό τον πρωθυπουργό ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης.

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέροντας τα εξής:

"Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης επρόκειτο να συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στη σημερινή του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης.

Λίγα λεπτά πριν την αναχώρηση κι ενώ δεν είχαν συναντήσει ακόμη τον κ. Πρωθυπουργό, ενημερώθηκαν, ότι σε υπηρεσιακή συνάντηση που είχαν χθες στο Υπουργείο με επενδυτές από το εξωτερικό, ο ένας εξ αυτών διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Τηρώντας απόλυτα το υγειονομικό πρωτόκολλο και οι δύο ανεχώρησαν ήδη για απομόνωση στο σπίτι τους έως ότου σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ διαγνωστούν αρνητικοί".

Σε κατ΄ οίκον απομόνωση τέθηκε και ο Υπ. Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης