Πολιτική

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ο Γιάννης Πλακιωτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Ναυτιλίας.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπουργείου Ναυτιλίας:, "ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης ενημερώθηκε σήμερα ότι σε υπηρεσιακή συνάντηση που είχε χθες στο Υπουργείο με επενδυτές από το εξωτερικό, ένας εξ αυτών διαγνώσθηκε θετικός στον κορωνοϊό COVID-19.

Τηρώντας απόλυτα το υγειονομικό πρωτόκολλο ο κ. Πλακιωτάκης βρίσκεται ήδη σε απομόνωση έως ότου σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ διαγνωστεί αρνητικός".

Νωρίτερτα, έγινε γνωσστό ότι σε καραντίνα τέθηκαν ακόμη δύο κυβερνητικά στελέχη.\