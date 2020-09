Πολιτική

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Οι μάσκες δουλεύουν όταν τις φοράμε όλοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με βουλευτές της ΝΔ από τις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης είχε ο Πρωθυπουργός.

Έφτασε στο υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από υπουργούς. Τον υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου και η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου και αμέσως μετά ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με βουλευτές της ΝΔ από τις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης.

Στην αρχή της συνάντησης, ο κ. Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι όλοι φορούσαν μάσκες και σχολίασε: «Οι μάσκες δουλεύουν όταν τις φοράμε όλοι». Ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη προσήλθαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργος συναντήθηκε με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βορείου Ελλάδος.

Στην συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Μασούτης, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης παραβρέθηκαν στη σύσκεψη ο Υψυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος και η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου.