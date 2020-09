Κοινωνία

Κορονοϊός: Πως θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία

Η λύση που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Εκκλησία της Ελλάδας και το Υπουργείο Παιδείας.

Λύση για το πότε τελικά θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία δόθηκε σήμερα Πέμπτη, μετά από κοινή απόφαση της Εκκλησίας και του Υπουργείου Παιδείας.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ζήτησε χθες να μεταφερθεί η ημέρα του αγιασμού στα σχολεία από τις 14 στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς η ημέρα στις 14 είναι η γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Τελικώς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο αγιασμός θα γίνει στα σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά μετά τις 11 το πρωί, ανά τάξη και σε εξωτερικό χώρο.

Η απόφαση ελήφθη από κοινού από το υπουργείο Παιδείας και την Εκκλησία.