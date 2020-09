Οικονομία

Κορονοϊός: Εκκένωση υπουργείων για απολύμανση

Κλειστό θα παραμείνει το υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης. Σε καραντίνα τρεις υπουργοί.

Εκκενώθηκε το κτίριο του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα, προκειμένου να γίνει απολύμανση για τον κορονοϊό.

Οι υπηρεσίες των υπουργείων θα επαναλειτουργήσουν την προσεχή Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι σε προληπτική καραντίνα στην οικία τους βρίσκονται τρεις υπουργοί της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, καθώς και ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, καθώς είχαν συνάντηση με επενδυτές από το εξωτερικό, ένας εκ των οποίων διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.