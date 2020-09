Οικονομία

Τσακαλώτος: η Κυβέρνηση έχει βάλει την οικονομία σε ελεύθερη πτώση

Πως σχολιάζει ο πρώην ΥΠΟΙΚ τα στοιχεία για την ύφεση. Τι λένε Παππάς και Γ. Τσίπρας.΄Πως αντιδρά το Κίνημα Αλλαγής.

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο, του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας τις ανακοιώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για ύφεση 12,5% το β΄ τρίμηνο του 2020, αναφέρει:

"Η οικονομία καταρρέει. Θα πάψει επιτέλους η κυβέρνηση να εθελοτυφλεί; Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά το 2ο τρίμηνο κατά 15.2%. Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση τριμήνου ιστορικά στη χώρα, και μία από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Καταρρέουν όλοι οι βασικοί δείκτες, η κατανάλωση, οι επενδύσεις. Είχαμε προειδοποιήσει από νωρίς. Είχαμε θωρακίσει τη χώρα για να μην χρειαστεί να δούμε αυτά τα νούμερα. Κάναμε συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για να αποφύγουμε αυτή τη καταστροφή. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εθελοτυφλούσε. Στην αρχή της πανδημίας προσπαθούσε να μας πείσει ότι το έτος θα κλείσει χωρίς ύφεση.

Όμως το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθεί να εθελοτυφλεί. Το διάστημα μετά το lockdown συνέχισε να χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αρνητικές προοπτικές. Το 3ο τρίμηνο δεν θα είναι ενθαρρυντικό. Και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία προοπτική για το διαβόητο V στην ανάπτυξη το 2021. Η κυβέρνηση έχει βάλει την οικονομία σε μια ελεύθερη πτώση και μονολογεί αυτάρεσκα «ως εδώ όλα καλά». Όμως όπως πολύ καλά γνωρίζουμε σημασία δεν έχει -μόνο- η πτώση αλλά -κυρίως- η πρόσκρουση.



Και για να αποφευχθεί αυτή η πρόσκρουση η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει σήμερα λογική. Η οικονομία, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη άμεσα. Οι λογικές περιστολής των δικαιωμάτων των εργαζομένων που η ΝΔ εμμονικά επιλέγει βαθαίνουν την ύφεση. Είναι αδιανόητο ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο για το πτωχευτικό που έχει βάλει στη διαβούλευση, επιλέγει να προωθήσει τις ρευστοποιήσεις έναντι της προστασίας.



Αυτή τη στιγμή για να αλλάξουμε πορεία απαιτείται πολύ πιο γενναίο πρόγραμμα από αυτό που θα χρειαζόταν στην αρχή της πανδημίας. Έστω και τώρα ας μας ακούσει η κυβέρνηση. Αλλά σημασία δεν έχει μόνο το πόσο, αλλά και το πώς. Η κατάσταση δεν μπορεί να σωθεί με αποσπασματικές λύσεις. Χρειάζεται συνολική αλλαγή λογικής. Άμεσα. Με ζεστό χρήμα και όχι με δανεισμό. Με άμεσες ενισχύσεις. Που θα κατευθυνθούν στους εργαζόμενους, στους ευάλωτους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Που θα αποτρέψουν έναν νέο κύκλο χρέους.



Και όπως πλέον γράφουν και οι Financial Times (που κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι αποτελούν όργανο του ΣΥΡΙΖΑ) έχουμε μάθει ότι η δημοσιονομική επέκταση δεν θα προκαλέσει προβλήματα με το χρέος. Το αντίθετο. Γιατί η στήριξη της οικονομίας με πραγματικά μέτρα θα μειώσει την ύφεση και άρα τον λόγο Χρέους/ΑΕΠ. Γιατί ο μόνος τρόπος να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι να μειωθούν οι δημόσιες αποταμιεύσεις.



Η κυβέρνηση έχει ήδη αργήσει. Τώρα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Έχουμε ήδη μπει σε ύφεση, με ευθύνες της ΝΔ πριν από την πανδημία. Η ύφεση είναι ήδη εξαιρετικά βαθιά. Το ζήτημα είναι να μην γίνει και παρατεταμένη".

Παππάς – Γ. Τσίπρας: Η καταβαράθρωση του ΑΕΠ φέρει την υπογραφή Μητσοτάκη

Σε κοινή δήλωση του τομεάρχη Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, και του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομίας, Γιώργου Τσίπρα, για τα αποτελέσματα του ΑΕΠ, αναφέρεται «Η καταβαράθρωση του ελληνικού ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2020 φέρει την υπογραφή Μητσοτάκη. Το -15,2% επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο κορωνοϊός συνάντησε την Ελλάδα σε καθεστώς καλπάζουσας ύφεσης και την κυβέρνηση σε ηθελημένη αδράνεια. Η στρατηγική της ΝΔ για «ανοσία της αγέλης» στην οικονομία «δικαιώνεται». Αφήνουν την ύφεση να διογκωθεί, οδηγούν την πλειονότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε αφανισμό και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην ανεργία. Απαιτείται, έστω και τώρα, μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση, με ορίζοντα ολόκληρο το 2021, για τη στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης και η άρση του αποκλεισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τα εργαλεία της Πολιτείας».

Το ΚΙΝΑΛ για την ύφεση

Σε ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Οι προβλέψεις για την διόγκωση της ύφεσης και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και στην κοινωνία, δυστυχώς επαληθεύονται από την σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Ύφεση 15,2% για το β’ τρίμηνο του 2020. Τα μεγέθη της παραγωγής μας γυρίζουν 22 χρόνια πίσω. Είχαμε προειδοποιήσει από το δ’ τρίμηνο του 2019 για την αρνητική πορεία στην οικονομία. Μέσα στην πανδημία και στην όξυνση της κρίσης, προτείναμε γενναία και στοχευμένα μέτρα ανάσχεσης, και πολιτικές που έδιναν λύσεις».

«Η Κυβέρνηση δεν άκουσε, δεν ήθελε, δεν μπόρεσε. Τώρα τα μεγάλα προβλήματα, οι απειλές είναι μπροστά μας. Η ανεργία διογκώνεται, τα λουκέτα απειλούν τους μικρομεσαίους, ο τουρισμός χάνει την χρονιά, οι εργαζόμενοι καταδικάζονται σε «μισή δουλειά-μισό μισθό» , και στα επιδόματα φτώχειας. Ο κ. Μητσοτάκης και οι Υπουργοί του συνεχίζουν στον «κόσμο τους», σα να μη συμβαίνει τίποτε, με τις ίδιες συντηρητικές λογικές, και προαναγγέλλουν μέτρα-ασπιρίνες για την συνέχεια. Το Κίνημα Αλλαγής θα δώσει τη μάχη με τις δικές του προτάσεις, μαζί με την κοινωνία και τους φορείς, για να ανακόψει την σημερινή καταστροφική πορεία», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ.