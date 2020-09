Life

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πέντε αγαπημένα ραντεβού ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για τη σεζόν 2020-2021...

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για τη σεζόν 2020-2021, με πέντε αγαπημένα ραντεβού!΄

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα», συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια στον ΑΝΤ1!

Η δημοφιλής ενημερωτική εκπομπή, ανανεωμένη και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, σε μια χρονιά δύσκολη και απαιτητική για όλους μας, θα είναι εδώ για να φέρει στο προσκήνιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες.

Ο Γιώργος Παπαδάκης θα πει την πρώτη «καλημέρα» για φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 το πρωί.





«ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ»

Τα απαραίτητα συστατικά ενός ισορροπημένου… τηλεοπτικού πρωινού είναι: αισιόδοξη διάθεση, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, συναντήσεις με λαμπερά πρόσωπα, άφθονο γέλιο, στιγμές συγκίνησης και, φυσικά, μια καλή παρέα για να τα μοιραστείς.

Σε αυτήν τη συνταγή επιμένει για 8η συνεχόμενη χρονιά η Φαίη Σκορδά και «Το Πρωινό».

Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 επιστρέφει από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 10:00, με στόχο να μας ψυχαγωγεί και να μας ενημερώνει. Η καλύτερη οικοδέσποινα και η ανανεωμένη παρέα που θα την πλαισιώνει θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας μέσα από ένα δυναμικό τρίωρο το οποίο θα έχει όλα όσα αγαπήσαμε, αλλά και πολλές νέες εκπλήξεις.

«ROUK ZOUK»

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00, το «Rouk Zouk» επιστρέφει για 4η χρονιά στον ANT1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια στο τιμόνι του πιο ανατρεπτικού τηλεπαιχνιδιού.

Φέτος, το «Rouk Zouk» πιάνει δυναμικά το νήμα από εκεί που το άφησε, και ξεκινά πανηγυρικά με την πολυαναμενόμενη εβδομάδα πρωταθλήματος η οποία δεν πραγματοποιήθηκε πέρσι λόγω της πανδημίας, για να αναδείξει τη νικήτρια ομάδα της προηγούμενης σεζόν.

Φέτος, όμως, το «Rouk Zouk» εμπλουτίζεται και με δύο νέα παιχνίδια. Το «Καθρέφτη καθρεφτάκι» και την «Ώρα του δασκάλου» που τεστάρουν την ικανότητα των παικτών στο τραγούδι, τη μίμηση, τον χορό, αλλά και την… ορθογραφία.

«STILL STANDING»

Είναι αγαπημένο. Είναι απρόβλεπτο. Είναι διασκεδαστικό. Είναι το «Still Standing» που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για 4η συνεχόμενη σεζόν!

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 17:45 και καθημερινά η Μαρία Μπεκατώρου δοκιμάζει τις γνώσεις μας, βάζει την προσωπική της σφραγίδα στην ψυχαγωγία και δίνει ρυθμό στα απογεύματά μας.

Οι κανόνες είναι γνωστοί, ένας εναντίον δέκα! Όποιος καταφέρει να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος είναι ο νικητής με το έπαθλο να αγγίζει και φέτος έως και τα 30.000 €.

Φέτος, στο «Still Standing», το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο πλούσιο και χορταστικό αφού στις ήδη υπάρχουσες δοκιμασίες («Ερωτήσεις με εικόνες», «Ερωτήσεις με αναγραμματισμό», «Βρες τον στίχο», «Κρυπτόλεξο», «Λίστα») προστίθενται τέσσερις καινούριες: «Ποιος/ α ερμηνεύει;», «Ποιος/α το είπε», «Βρες τον στίχο - Video Edition» και «Nαι ή Όχι».

Νέα ώρα μετάδοσης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Έχοντας κερδίσει, με το κύρος και την αντικειμενικότητά του, την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, το ANT1 NEWS μπαίνει δυνατά στη μάχη της ενημέρωσης, σε νέα ώρα μετάδοσης, αλλά με την ίδια μαχητικότητα και αξιοπιστία.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:50, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα βάζει τη σφραγίδα του στην ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού, φέρνοντας στο προσκήνιο τα γεγονότα, αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές και αποκαλύπτοντας την ουσία πίσω από τις ειδήσεις. Γιατί η ενημέρωση είναι η δύναμη του πολίτη!

Ο Νίκος Χατζηνικολάου μαζί με το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ΑΝΤ1 θα είναι και φέτος εκεί που χτυπά η καρδιά των εξελίξεων, εντός και εκτός συνόρων, παρουσιάζοντας μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και έγκριτες αναλύσεις την πιο έγκαιρη, έγκυρη και σφαιρική καταγραφή της ειδησεογραφίας.

#EimasteEna

Μείνετε συντονισμένοι!