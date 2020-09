Κοινωνία

Κορονοϊός: κρούσμα σε δομή του Δήμου Αθηναίων

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο και στον ΕΟΔΥ. Τι αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση για τον φιλονεκούμενο στην δημή για άστεγους τοξικομανείς.

Συναγερμός σήμανε στον ΕΟΔΥ το μεσημέρι της Πέμπτης καθώς σε δομή φιλοξενίας αστέγων στο κέντρο της Αθήνας διαπιστώθηκε θετικός στον κορονοϊό ένας άστεγος χρήστης ψυχοδραστικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εμφάνισε συμπτώματα με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε τεστ για τον Covid-19, το οποίο και τελικά ήταν θετικό.

Στην δομή, στο κέντρο της Αθήνας έσπευσαν στελέχη του ΕΟΔΥ, ώστε να ξεκινήσει το δύσκολο έργο της ιχνηλάτησης, ενώ είναι πολύ πιθανό να παρθούν περιοριστικά μέτρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Σε ανακοινωση του Δήμου Αθηναίνω, αναφέρετια, "τα ξημερώματα σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, ωφελούμενος του Ξενώνα Τοξικοεξαρτημένων Αστέγων παρουσίασε πυρετό και αφού η κατάστασή του εκτιμήθηκε από το υγειονομικό προσωπικό της δομής διακομίστηκε με ασθενοφόρο ως ύποπτο κρούσμα Covid-19 στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω διερεύνηση.

Νωρίς το πρωί το Νοσοκομείο ενημέρωσε ότι το τεστ Covid-19 που του έγινε ήταν θετικό και ο ωφελούμενος παρέμεινε για νοσηλεία.

Από εκείνη τη στιγμή ο Ξενώνας τέθηκε σε περιορισμό και επιτήρηση. Άμεσα διενεργήθηκε απολύμανση της δομής, ειδοποιήθηκε ο ΕΟΔΥ για τη διενέργεια τεστ Covid-19 στους 80 ωφελούμενους και στο προσωπικό της δομής (33 άτομα), ενώ ενημερώθηκε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τους εργαζόμενους από τους οποίους οι δύο είναι γιατροί και οι έξι νοσηλευτές".