Ξεκινάει το Athens Pride Week

Αλλιώτικο φέτος λόγω κορονοϊού.

Το Athens Pride Week ξεκινάει αύριο, 4 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι 11 Σεπτεμβρίου. Λόγω της πανδημίας, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μέσα στη πόλη τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοργάνωσης.

Θα παρουσιαστούν ιστορίες LGBTQI+ πραγματικότητας, σεμινάρια, συζητήσεις, ταινίες εκθέσεις, dj sets και performances καθώς και η καμπάνια του Athens Pride 2020 "Γνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις LGBTQI+ οργανώσεις" με στόχο την ενδυνάμωση της LGBTQI+ κοινότητας.

Φέτος δε θα γίνει μαζική εκδήλωση, αλλά θα υπάρχει πλούσιο καθημερινό υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα του Athens Pride καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Αν και φέτος δεν θα ενώσουμε τις φωνές μας στο δρόμο, οι ιστορίες που μας στείλατε είναι αυτές οι οποίες διαμόρφωσαν το κεντρικό μας μήνυμα. Οι ιστορίες αυτές αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα τα LGBTQI+ άτομα στην Ελλάδα. Είναι ιστορίες με στιγμές που μας έκαναν να κλάψουμε, να φοβηθούμε, που μας πόνεσαν και μας έβγαλαν στους δρόμους. Αλλά κυρίως είναι ιστορίες που μας έδωσαν τη δύναμη να πούμε "ως εδώ".

Ως εδώ με τον σχολικό εκφοβισμό. Ως εδώ με τις δολοφονίες, τις διακρίσεις και την απομόνωση. Ως εδώ με την αστυνομική βία. Ως εδώ με την κακοποίηση και τη βία στο οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ως εδώ με το συνεχές αίσθημα φόβου και ανασφάλειας.

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τα LGBTQI+ άτομα φωνάζουμε ΩΣ ΕΔΩ και διεκδικούμε ορατότητα, ισότητα και σεβασμό", επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, η κεντρική εκδήλωση του Athens Pride 2020 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά και θα περιλαμβάνει μια ημερίδα σε συνδιοργάνωση με το γραφείο του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου στην Ελλάδα με τίτλο "LGBTQI+ Δικαιώματα: Φιλοδοξίες και προκλήσεις στην ΕΕ και την Ελλάδα" καθώς και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.