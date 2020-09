Κόσμος

Κλυδωνισμοί για την κυβέρνηση Μπορίσοφ μετά τις συμπλοκές

Οι ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας, έχουν τροφοδοτήσει σενάρια ακόμη και για παραίτηση του Πρωθυπουργού.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του έπειτα από μία νύκτα βίαιων συμπλοκών μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών και της αστυνομίας στη Σόφια, επεσήμανε αξιωματούχος του κόμματός του.

«Μετά τα χθεσινά έκτροπα, δεν θα παραιτηθούμε, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έπρεπε να υποκύπτει στην πίεση των ταραξιών», σχολίασε μιλώντας στο κοινοβούλιο ο Τόμα Μπίκοφ μέλος του κυβερνώντος κόμματος Gerb.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 126 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, των πιο εκτεταμένων που έχουν σημειωθεί εδώ και δύο μήνες κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης της Βουλγαρίας.

Ογδόντα αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ οι δυνάμεις της τάξης έκαναν εκτεταμένη χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές περικυκλώθηκαν και χτυπήθηκαν, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, ο οποίος τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν καταλάβει τρία σταυροδρόμια στη Σόφια.

Η χθεσινή ήταν η πρώτη ημέρα που σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια μετά τις αρχές Ιουλίου όταν οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς ήταν καθημερινές στη Βουλγαρία. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και του γενικού εισαγγελέα Ιβάν Γκουέτσεφ, τους οποίους κατηγορούν ότι «συνδέονται με την ολιγαρχία».

«Παραίτηση!» και «μαφία!», φώναζαν οι διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο.

Σε ανακοίνωσή του στο κοινοβούλιο το κόμμα του Μπορίσοφ κατηγόρησε έναν επιχειρηματία τυχερών παιγνίων, τον Βασίλ Μποζκόφ, ότι πλήρωσε τους ταραξίες.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον τρεις φορές πρωθυπουργό Μπορίσοφ, 61 ετών, ότι απέτυχε να καταπολεμήσει τη διαφθορά που διαβρώνει το κράτος δικαίου προς όφελος ισχυρών μεγιστάνων στη φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μπορίσοφ, που είναι στην εξουσία από το 2009, αρνείται να παραιτηθεί.

Στο μεταξύ 127 βουλευτές σε σύνολο 240 συμφώνησαν χθες να ξεκινήσουν συζητήσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο με πέντε μήνες, για την ανάγκη κατάρτισης νέου Συντάγματος.

Σύμφωνα με παρατηρητές, η πρόταση αυτή έχει στόχο να διατηρηθούν στην εξουσία οι συντηρητικοί και οι εθνικιστές σύμμαχοί τους ως το τέλος της θητείας τους τον Μάρτιο του 2021.

Αντίδραση της ΕΕ

Οποιαδήποτε χρήση βίας από τις αρχές εναντίον των διαδηλωτών στη Βουλγαρία θα πρέπει να είναι αναλογική και οι δημοκρατικές χώρες θα πρέπει να διασφαλίσουν το δικαίωμα στις ειρηνικές διαδηλώσεις, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επεσήμανε ότι η ΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βουλγαρία στενά. Αν και αρνήθηκε να σχολιάσει αν η Σόφια αντέδρασε υπερβολικά απέναντι στους διαδηλωτές, επεσήμανε: «Οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι θεμελιώδες δικαίωμα σε κάθε δημοκρατική χώρα και στηρίζουμε το δικαίωμα σε αυτές. Οποιαδήποτε χρήση βίας θα πρέπει πάντα να ασκείται με αναλογικό τρόπο».