Καιρός: συννεφιά και μελτέμια την Παρασκευή

Ενισχύονται οι άνεμοι. Σε ποια επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού...

Για την Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν και σποραδικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριας έντασης, που σταδιακά θα ενισχυθούν και θα φτάσουν στα πελάγη έως τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Στην Αττική αίθριος θα είναι ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες και καθαρό ουρανό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί μέτριας έντασης 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, που θα αναπτυχθούν μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι προς ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες τοπικά θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη προβλέπεται να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες ενώ σποραδικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4 με 6 μποφόρ με τα κεντρικά τοπικά να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στην Πελοπόννησο έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα βόρεια τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι προς ισχυροί 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Πελοπόννησο έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αίθριος θα είναι ο καιρός με ηλιοφάνεια και ζέστη από το πρωί έως το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα βόρεια μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριας έντασης από 4 έως 5 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο

Το Σάββατο στη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αναμένονται τοπικές νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, όμως τις μεσημβρινές ώρες στα νότια - νοτιοδυτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό στη νότια Πελοπόννησο να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά αρχικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.