Σλοβακία: αθώος ο επιχειρηματίας για την δολοφονία δημοσιογράφου-ερευνητή

Δικαστήριο της Σλοβακίας έκρινε σήμερα αθώο έναν επιχειρηματία με πολιτικές διασυνδέσεις, ο οποίος κατηγορούνταν ότι ενορχήστρωσε την δολοφονία του ερευνητή δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ και της μνηστής του Μαρτίνα τον Φεβρουάριο του 2018, μια υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει την χώρα και η οποία έριξε τον επί σειρά ετών πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν άλλον κατηγορούμενο για την συμμετοχή στον διπλό φόνο, αλλά δεν βρήκε στοιχεία ότι το έγκλημα ενορχήστρωσε ο επιχειρηματίας Μάριαν Κότσνερ, ο οποίος βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο φόνος του 27χρονου Κούτσιακ και της μνηστής του Μαρτίνα Κουσνίροβα οδήγησε σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Φίκο και στον σχηματισμό, τον περασμένο Μάρτιο, μιας νέας κυβέρνησης, της οποίας πρωταρχικό μέλημα --όπως η ίδια ανακοίνωσε-- ήταν να πατάξει την διαφθορά.

Το ζευγάρι δέχτηκε πυροβολισμούς μέσα στο σπίτι του έξω από την Μπρατισλάβα, τον Φεβρουάριο του 2018, ένα έγκλημα που έφερε ομοιότητες με την δολοφονία στην Μάλτα, τέσσερις μήνες νωρίτερα της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλισία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Κότσνερ, αντικείμενο του ερευνητικού ρεπορτάζ του Κούτσιακ για υπόθεση δωροληψίας στην οποία εμπλέκονταν επιχειρηματίες με πολιτικές διασυνδέσεις, είναι εκείνος ο οποίος διέταξε την δολοφονία του δημοσιογράφου. Ο ίδιος ο Κότσνερ το αρνείται.

Το δικαστήριο απάλλαξε επίσης τον φίλο του Κότσνερ, Αλένα Σούσοβα, ο οποίος επίσης κατηγορούνταν ότι βοήθησε στην οργάνωση του εγκλήματος.

"Δεν αποδείχτηκε ότι (ο διπλός φόνος) διαπράχτηκε από τους Μάριαν Κότσνερ και Αλένα Σούσοβα", ανακοίνωσε η δικαστής Ρουσένα Σαμπόβα.

Οι οικογένειες των θυμάτων αποχώρησαν από την αίθουσα του δικαστηρίου την ώρα που η δικαστής διάβαζε λεπτομέρειες της ετυμηγορίας.

Το δικαστήριο καταδίκασε έναν άλλον εκ των κατηγορουμένων, τον Τόμας Σάμπο, σε 25ετή ποινή κάθειρξης για συνέργεια στο έγκλημα.

Δύο άλλοι κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί για την υπόθεση καθώς ομολόγησαν την ενοχή τους. Ένας από αυτούς, ένας πρώην στρατιώτης, καταδικάστηκε σε 23 χρόνια κάθειρξη για τον φόνο του δημοσιογράφου και της μνηστής του, ενώ ένας πέμπτος ύποπτος ομολόγησε ότι διευκόλυνε την διάπραξη του εγκλήματος και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Η έρευνα υποχρέωσε σε παραίτηση πολλούς ανώτερους πολιτικούς και δικαστικούς αξιωματούχος λόγω των διασυνδέσεών τους με τον Κότσνερ. Ο Κότσνερ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στους επιχειρηματικούς και πολιτικούς κύκλους της χώρας του, έχει ήδη καταδικαστεί σε 19ετή κάθειρξη για μια άλλη υπόθεση πλαστογράφησης συναλλαγματικών ύψους 69 εκατ ευρώ. Ο Κότσνερ έχει εφεσιβάλει την απόφαση.