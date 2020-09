Παράξενα

Καναδάς: αξιωματούχος ζητά χρήση μάσκας και στο... σεξ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιές περιπτώσεις θεωρεί ότι πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα οι ερωτικοί σύντροφοι

Η επικεφαλής αξιωματούχος του τομέα δημόσιας υγείας του Καναδά κάλεσε τα ζευγάρια να φορούν μάσκες στη διάρκεια του σεξ για να αποφύγουν την μετάδοση του κορονοϊού.

"Το σεξ μπορεί να είναι κάτι πολύπλοκο στην εποχή του κορονοϊού, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν έναν σταθερό σύντροφο με τον οποίο να συζούν ή για εκείνους των οποίων ο ερωτικός σύντροφος κινδυνεύει περισσότερο από τον κορονοϊό", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τερέζα Ταμ.

"Η λιγότερο επικίνδυνη σεξουαλική δραστηριότητα στην διάρκεια της πανδημίας περιλαμβάνει μονάχα τον εαυτό σας", πρόσθεσε.

Αλλά όσοι έχουν σεξουαλικές επαφές με έναν σύντροφο που κινδυνεύει ή με τον οποίον δεν συζούν θα πρέπει να "αποφεύγουν τα φιλιά και την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή την εγγύτητα και να σκεφτούν το ενδεχόμενο χρήσης μάσκας που καλύπτει την μύτη και το στόμα".

Σύμφωνα με την Ταμ, όλοι θα πρέπει να μειώσουν την κατανάλωση αλκοόλ ή "'άλλων ουσιών ώστε οι ίδιοι και ο/η σύντροφός τους να μπορούν να πάρουν μια ασφαλή απόφαση".

Η Ταμ επισήμανε ότι υπάρχει μια "πολύ μικρή πιθανότητα" μετάδοσης του κορονοϊού μέσω του σπέρματος ή των κολπικών εκκρίσεων. Μολαυτάτα συνέστησε τη χρήση προφυλακτικού.

Στον Καναδά ο αριθμός κρουσμάτων του κορονοϊού ανήλθε χθες σε 129.705, περιλαμβανομένων 9.171 θανάτων.

Σχεδόν το 90% όσων νόσησαν έχουν ιαθεί.